台搶走美晶片業？川普批本國產業太丟臉 氣到「燒聲」？

川普17號在白宮回答記者提問，又提到台灣搶走美國晶片生產，還大罵本國產業「愚蠢又丟臉」。（圖／美聯社）





川普17號在白宮回答記者提問，又提到台灣搶走美國晶片生產，還大罵本國產業「愚蠢又丟臉」。不過在台美談判將有突破之際，川普的發言被質疑是企圖對台灣施壓。除此之外，川普的談話聲音明顯沙啞，又引發外界對他健康狀況的擔憂。

川普又在白宮開記者會，在有關移民簽證議題時卻答非所問。

美國總統川普：「我們必須要訓練勞工來生產晶片，因為現在不生產，我們以前會做，但很愚蠢地輸給台灣，非常非常愚蠢。」說自己國家輸給台灣，實在很愚蠢，又說要用關稅的方法搶回晶片產業。

美國總統川普：「本來沒有產業會離開我國，結果現在100%晶片是在台灣生產，實在太丟臉了。」其實這已經不是川普第一次說台灣搶走美國的晶片製造。

這個時機點又提出，外界猜測可能是台美經貿談判，即將有重大突破，川普老調重提就是為了向台灣施壓，一提到美國晶片產業讓川普一肚子氣，大罵愚蠢丟臉，也讓他聲音沙啞。

川普表示有個國家想要重談貿易條件，相當不識相，那麼到底是哪個國家，讓他不爽到「燒聲」，外界相當好奇。

現在不僅聲音出狀況，就連耳朵也不行，到底是生氣還是健康狀況真有問題，川普的回答照例閃躲迴避，讓外界只能霧裡看花。

