台擬再向美採購愛三飛彈？顧立雄曝原則：「有助防空」 就是潛在項目

總統賴清德日前宣布，為因應共軍威脅，政府將打造「台灣之盾」（T-Dome），如今傳出國防部正與美國在台協會（AIT）安全合作組，針對1.25兆元國防特別預算及明年度國防預算案，整合9項軍購要價書，其中包含第4套且具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）的愛三飛彈。國防部長顧立雄昨（1）日表示，具體案項在美方沒有知會國會之前，國防部不對外說明，不過強調有助防空都是籌購潛在項目。

顧立雄昨應邀至立法院外交暨國防委員會備質詢，在會前接受媒體訪問。顧立雄表示，涉及軍購事項，有跟美方做過初步協調，有關具體案項等，在美方還沒有知會國會之前，就不對外公開說明。

顧立雄表示，針對敵情威脅、未來作戰需求以及科技的趨勢，來擬訂所需要的軍購或是委製或是商購，沒有由上而下的問題；至於台灣之盾的概念，顧表示，本來就不斷提升整體防空系統的能力，如今要進一步對於任何能夠增加重層攔截網、能夠有效透過AI的輔助來整合相關的感知系統，提高攔截率，是現在整體防空的目標。

顧立雄強調，凡是有助於整體防空目標能力達成，相關指管決策系統能達成以上要求的事項，都是未來籌購的潛在項目。

賴清德總統上月26日召開國安高層會議，針對中共併吞台灣威脅，國安團隊提出全面建構民主防禦機制及全方位打造國防關聯產業兩大行動方案因應。賴宣示，為籌建因應未來戰爭型態關鍵戰力，將在2026至2033年投入1兆2,500億元經費，這不僅提升戰力及國家安全，更是壯大國防產業發展，增加國民所得重要途徑，和台美關稅談判或美國施加壓力，完全無關。

