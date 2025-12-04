台教聯盟發布2025教育十大事紀 國安、學生權益與AI素養成年度三主軸

台灣教師聯盟4日於立法院發布《2025 教育十大事紀》，從國安教育、學生權益到人才培育系統性盤點年度重大轉折，並呼籲政府正視教育現場的結構性挑戰，加速改革腳步。台灣教師聯盟理事長潘威佑指出，2025年教育變革呈現「改革與挑戰並行」的局面，無論是識讀中國、民防素養，或技職國際合作、AI 教育深化，都顯示教育已成為國家韌性的核心工程。

今年十大事紀以「識讀中國」居首。北社社長羅浚晅表示，面對中國假訊息與威權滲透，識讀中國不是製造敵意，而是民主防衛基礎；相關課程已在大專院校陸續推動，但師資與教材仍待制度化。

國安議題與民防能力提升助社會韌性

民防教育則因災害與安全風險升高，隨著《台灣全民安全指引》的發放，提醒民防是守護日常的能力。基督教長老教會濟南教會黃春生牧師也倡議推廣防災士訓練至校園，使其成為全民教育一部分，會中並呼籲教育部將民防納入課程並建立常態培訓，讓台灣成為更具韌性的防災之島。

本土教育也在今年跨出重要一步，首次頒發「本土教育貢獻獎」，並有近3000名教師參與師訓。政院政務顧問李慧生指出，轉型正義教育將在2025年正式制度化，包含政治檔案解密、校史修正與威權象徵處理，讓下一代理解民主價值與台灣共同記憶。

少子化問題持續重塑高教版圖

值得注意的是，台灣少子化問題仍持續重塑高教版圖，私校退場成結構性問題。開南大學副校長陳文甲表示，高教需同步調整，包括公校減招、強化國際招生與協助危機私校轉型。

相較之下，技職教育則因歐盟Erasmus+來台、技能競賽重啟等利多出現新契機。台北科大陳勝強教授指出，AI與STEM合作將成台灣技職人才的重要推力。

而在校園治理與學生學習問題上，今年霸凌調查、會考爭議與台師大女足抽血案等事件讓學生權益問題浮上檯面。人本教育基金會人權教育專委李振源認為，制度漏洞應盡速修補，尤其在公正審議與跨領域支持上仍有缺口。

至於校事會議也因濫訴與行政負擔而引發爭議，但立委張雅琳強調，其仍是弱勢學生重要求助管道，應改革而非廢止。

雙語教育走向務實、科技素養培養公民基本能力

不過好的方面則像是雙語教育政策從過去的「口號式推動」轉向務實落實，以「英語課教好教穩」為原則。教育部強調避免造成教學負載與學習落差，台灣教師聯盟則呼籲以學生為中心、尊重專業並維護公平，避免擴大落差。

另外，隨著AI應用蓬勃發展，AI儼然為2025教育改革的另一核心。AI與科學倫理題材首次大幅融入學測，象徵教育走向「理解 × 思辨 × 技術」整合。而新版《高中生成式AI指引》也要求揭露與引用倫理，顯示科技素養已成基本公民能力。

潘威佑總結指出，《2025 教育十大事紀》呈現台灣教育在國安、文化主體性、學生權益與人才競逐上的全方位壓力。他強調，教育已是國家韌性的基石，呼籲政府與社會各界在2025年共同打造更安全、公平且具前瞻性的教育環境，台灣需要透過教育讓下一代更勇敢、更清醒、更自信地面對世界。



台灣教師聯盟發布2025教育十大事紀。(央廣整理)