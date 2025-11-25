台數科參與傳播產業發展高峰論壇 分享從居家安全走向智慧社區的創新實踐

「AI浪潮的發展契機」論壇合影，台數科集團副營運長江奎霖（左一）跟同業分享從居家安全到智慧社區的經驗。(圖片來源/台數科集團提供)

台灣數位光訊科技股份有限公司（台數科，股票代號：6464）於今日出席世新大學「AI浪潮的發展契機」論壇，由副營運長江奎霖代表分享台數科近年在智慧社區與居家安全領域的深度布局，他強調，真正的智慧生活必須從「安全感」開始 ，台數科憑藉其深耕地方超過30年的基礎與科技整合能力，正將有線電視業轉型為「智慧社區守護者」，為台灣都會生活擘劃更安全、更永續的創新藍圖 。

掌握痛點：以「全域網路覆蓋」消除社區通訊死角

台數科指出，社區日常中潛藏著如「地下室通訊孤島」、公共空間監控死角、以及電動車充電樁無法連網 等安全與管理隱患。台數科正是從最基礎的建設痛點出發，打造社區從地下室到住家皆能穩定連線的全域網路環境，並導入智慧監控、物業管理平台與能源監控等系統，逐步形成台數科版本的「智慧社區藍圖」。

從被動巡邏走向主動預警防護

在安全管理方面，台數科導入AI與高畫質IP CAM ，讓社區安全從過去仰賴保全「肉眼巡邏」的被動模式，躍升為「AI主動預警」的新紀元 。系統能辨識社區中徘徊、闖入、圍牆翻越、跌倒等異常事件，並能即時通知管理中心或主委，協助阻絕潛在風險。此外，人員與車輛出入管理也透過影像辨識與 App 整合變得更透明；訪客能以 QR Code 通行，手機便能遠端開門並查看訪客紀錄，住戶體驗大幅提升。

物業與社區管理的數位化，也是台數科強調的重點。住戶不需再依賴紙本公告或人工登記，而是透過 App 完成報修、公告查閱、訪客預約與包裹通知等流程；物業端則可在後台看到巡檢紀錄、住戶活躍度、設備狀態、人員排班等資訊，使過去難以量化的管理流程得以透明呈現。這些工具不只是提升效率，更讓科技真正融入社區日常。

面對永續趨勢，台數科也分享智慧社區導入能源監測系統的成果。透過即時監測社區水電氣使用量、設備耗能與異常狀況，管理者得以掌握社區能源數據，並建立節能 KPI 與社區間的能源比較，協助找出節能方向，讓智慧社區不僅更安全，也更環保、更節能。

居家照護：拓展智慧生活維度

除了社區端的服務，台數科也運用 4K 智慧機上盒打造「家」的服務入口，把社區與居家的數位服務整合進電視，包括長者最需要的電視視訊通話、居家健康量測、遠距關懷、生活提醒、在地公告及防災警示等功能。電視因此不只是娛樂設備，更成為家庭中的智慧中樞，讓科技服務能觸及家中每一位成員。

從社區到城市：奠基5G/AI數位轉型實力

台數科在論壇中也展示其技術如何延伸至城市層級，例如疫情期間協助打造人流與口罩配戴的 AI 影像辨識系統、路口行人風險預警、智慧交通、自駕巴士資料應用、智慧物流及智慧工廠等多項 5G 與 AI 企業專網應用。這些案例說明了有線電視業者在新世代並非只提供頻道，而是能利用自身基礎設施、網路能力與長期在地經營的優勢，成為智慧城市和產業數位轉型的重要推手。

台數科最後表示：「智慧社區從來不是單一產品的銷售，而是一個長期承諾 。」台數科將持續整合光纖、智慧設備與廣大合作夥伴生態系 ，致力於打造一個「更安全、更聰明、更貼近生活」的社區環境，讓科技真正成為守護家園的安心力量 。

