台數科推 OTT 頻道化創新 Q3 營收年增近 2% 持續維持成長

OTT頻道化，一鍵直達LINE TV。(圖片來源/台數科提供)

台灣數位光訊科技股份有限公司（台數科，股票代號 6464）於今日法人說明會上公布 2025 年第三季財報，顯示公司經營與投資布局成效逐步顯現。本季合併營收達新台幣 11.05 億元，較上季成長 3.61%、較去年同季成長 1.98%，創近兩季新高；毛利率維持在 49.23%，反映在寬頻升級、內容整合與成本控管上的穩健表現。公司表示，隨著頻寬品質提升與 OTT 內容供給擴大，將持續優化產品組合與提高 ARPU（每戶平均收入），以驅動長期營收與獲利成長。

台數科也同步宣布，在家庭娛樂與 OTT（串流媒體）整合策略上再度邁出關鍵一步：LINE TV與KKTV正式整合，兩大平台合併後，內容庫規模大擴充，總片量超過6,000部，同時台數科智慧聯網機上盒「哈TV+」也導入了一鍵直達服務，用戶僅需要透過遙控器輸入「5555」，即可立即跳轉進入LINE TV平台，享受豐富的戲劇、綜藝與原創內容。

台數科表示，這是台灣首次將OTT服務以「頻道化」呈現，藉由沿用消費者熟悉的電視操作邏輯，讓使用者能像切換頻道般使用串流服務，大幅降低串流服務的使用門檻，此設計有助於長輩與習慣傳統電視操作的家庭成員迅速上手，提升家庭成員在大螢幕上的共同娛樂體驗，展現台數科持續推動「電視即入口」的策略成果。

台數科也強調，「5555 一鍵直達」不只是單一技術整合，而是整體用戶體驗的升級。過去許多家庭在要切換到 OTT 時，往往需安裝 App、登入帳號或繁複搜尋，常造成跨代溝通的不便。此次的頻道化設計將 LINE TV 直接融入電視主介面中，讓使用者能在大螢幕上透過熟悉的方式瀏覽推薦片單並延續觀看紀錄，實現真正的「開電視＝看 OTT」生活模式。

而LINE TV與KKTV的整合不僅內容的擴充，更結合了LINE TV在地市場的優勢與LLTV的技術研發能力，使平台在字幕、多語支援、離線下載等面向全面升級；同時，原KKTV用戶可透過帳號授權機制，直接轉移至LINE TV，保留訂閱與觀影紀錄，確保平台整合後的過渡過程順暢無縫。

台數科身為 LINE TV 最大台資股東，自 2019 年啟動 OTT 策略以來，逐步從「合螢、合資、合製」三階段推進整合成果。「合螢」代表將 OTT 與家庭電視介面融合；「合資」則透過投資布局掌握串流平台營運；而「合製」則指發展自製內容與內容共製合作。此次頻道化整合與 LINE TV × KKTV 的合併，可視為台數科多年 OTT 佈局的重大里程碑，標誌著公司正式進入內容、科技與平台三者高度整合的成熟階段。

面對未來，台數科將持續以「內容 × 科技 × 用戶體驗」為核心策略，擴展 OTT 頻道化的應用場景，並透過智慧機上盒將更多線上服務自然引入家庭電視場域。公司亦將關注市場變化、強化資本運用與成本控管，並計畫在自製內容、直播購物、FAST 頻道與 AI 推薦上加大投入，以穩健步伐推動產業與事業群的長期發展。

台數科於法說會中表示，透過將 LINE TV 嵌入哈TV+ 的 5555 頻道化入口，台數科期望為使用者打造「不需學習成本」的串流觀看體驗，並以內容整合與技術創新為基礎，結合集團資源打造更完整的家庭娛樂生態。他強調，這次整合是台灣 OTT 產業邁向成熟的重要里程碑，未來公司將持續以在地內容與科技應用帶動整體市場升級，為用戶與股東創造長期價值。

