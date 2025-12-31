台數科攜手清水警分局 建構全台首個「電視AI防詐平台」

台數科攜手清水警分局、瑪帛科技建構全台首個電視AI防詐平台，於台中市上石社區舉行說明會。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕詐騙手法日新月異，民眾深受其害，台數科攜手清水警分局、瑪帛科技 建構全台首個「電視AI防詐平台」面對詐騙手法日新月異，台數科集團宣布推出全新AI防詐產品—「防詐熊安心」，並與中市政府警察局清水分局及瑪帛科技合作，正式建構全台首個電視AI防詐平台。

為防止民眾遭詐騙，平台打破傳統被動宣導，將防詐知識以互動影音形式直接傳遞至家庭大螢幕，讓長者及家庭成員在日常收視中，就能輕鬆建立數位防護力。

台數科集團台灣佳光電訊總經理張志成表示，「防詐熊安心」是集團推動社會安全數位化的重要里程碑。透過建立此一電視平台，讓科技主動進入社區與家庭，將傳統繁瑣的防詐宣導轉化為互動、易懂的內容，目標是建立一套可持續運作的家庭防詐機制。

「防詐熊安心」邀請警員親自拍攝，並透過AI技術建立「AI防詐專家」分身，以具公信力且親切的形象解析最新詐騙案例，幫助民眾一眼識破話術。

