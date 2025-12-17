台文詩人越南獲文學貢獻獎 筆墨詩歌深化台越理解

（中央社記者曾婷瑄河內17日專電）「台文筆會」3位詩人15日獲頒越南作家協會的「文學貢獻獎」。得獎者蔣為文告訴中央社，10多年來兩方為台越文學交流努力，翻譯台語文及越南文作品，並邀詩人互訪，盼透過文學深化彼此理解。

越南作家協會15日在河內博物館舉辦第三屆「浪左」（Làng Chùa）詩歌頒獎典禮，現場超過200位各國作家、使館代表等與會者。

主辦方特別頒發「文學貢獻獎」給9位貢獻國際文學交流的作家，其中3位來自台灣，分別為「台文筆會」現任會長陳明仁、前任會長陳正雄及現任秘書長蔣為文，為台灣作家首次獲此殊榮。

此次獲頒「文學貢獻獎」的9位國際作家中，台灣即占1/3，顯示越南文學界對台文筆會推動的台越文學交流給予極高評價。

「台文筆會」長年推廣台語文學創作，其中推動台越交流靈魂人物、成大台文系教授蔣為文17日接受中央社電訪時表示，台文筆會與越南作家協會10多年來深入交流、情感深厚。

他指出，越南作家協會推廣台灣文學不遺餘力，也協助台文筆會在越南出版越南文譯本的「台灣母語文學」、「決戰西拉雅」，向越南讀者介紹台灣母語，及台灣本土文化與當代社會，明年也規劃在越南出版台語詩選。

越南作家協會為越南政府半官方文學組織，負責管理越南作家、推廣越南文學，及制定相關政策，組織下設越南文學館、出版社、雜誌社及電影製片廠。

蔣為文告訴中央社，由於10多年深厚交情，越南作家協會無懼壓力，歡迎台灣作家以「台灣」之名上台領獎、致詞。

台灣3位獲獎作家上台領獎時分別各念一首台語詩，讓參與者體驗台灣文學之美。蔣為文選擇一首過去在越南創作的台語詩「詩人風吹」，描繪台灣詩人從台南隨著風吹到了越南後的所見所聞，展示台越文化交流。

此外，台灣作家也於領獎時宣布，立即將4000萬越南盾獎金全數捐給近日越南中部的暴雨洪患受災戶，獲得現場觀眾滿堂喝采。典禮過後，有許多越南作家、參與者前來致謝。

蔣為文告訴記者，台越在文化、語言上都相近，也都有對抗中國侵略、威脅的歷史經驗。

他說，台灣近10年推廣新南向，台灣人和越南人交流越發密切，相互的認識比以前好，但理解的深度與廣度仍有進步空間，盼透過文化，讓一般民眾對彼此的歷史、文化發展能更了解。

台、越文學交流長年不輟，台灣詩人、作家若來越南參加文學交流活動，常由越南作家協會幫忙舉辦；台文筆會同樣每年邀請越南作家來台參加314台灣詩人節。

近年來台文筆會及成大越南研究中心也共同將越南文學作品「戰火人生」、「越南現代文學」、「與中國為鄰」、「眾神的時代」等著作翻譯成台文及中文在台出版，讓讀者認識越南當代文學作品。

成功大學台灣文學系越南研究中心成立於2013年，為台灣的越南研究重鎮，多年來培養了許多台、越文化研究人才，其中也有許多越南學子。

「浪左」為音譯，意思是「寶塔村」（或楚亞村），是越南特別的村落，有「詩之村」美譽。據越媒報導，此村擁有800戶人家，近1300名村民，他們擁有罕見共同點，即從幼童到90多歲的老人每個人都熱愛詩歌，並創作詩歌，越南許多有名的詩人也皆來自於「浪左」。（編輯：韋樞）1141217