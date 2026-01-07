台文館「阿龍」抄襲中國繪師...委外廠商蹦世界違反著作權法遭起訴

國立台灣文學館吉祥物「阿龍」於 2024 年 5 月爆出抄襲中國繪師「童年 Nora」的原創作品「嗷嗚龍寶_AoWu」，最終認定為外包廠商蹦世界數位創意公司的李姓員工抄襲。台北地檢署認定蹦世界督導不周，依違反著作權法將廠商起訴，李姓員工另案偵辦中。

遊戲角落合成 圖／FB @NmtlTainan、微博 @嗷嗚龍寶_AoWu

台文館「阿龍」抄襲不承認，媒體亂洗風向，被原創作者完全打臉

台文館為了慶祝龍年，在 2023 年 12 月推出吉祥物「阿龍」，但在 2024 年 5 月被民眾質疑，抄襲中國繪師「童年 Nora」於 2022 年的創作「嗷嗚龍寶」。

台文館 5 月 10 日辯稱，小編在 2019 年就創作出阿龍，並提出數張 Instagram 發文截圖為證。多家媒體後續報導，將風向洗為「中國人抄襲台灣人」、「台文館的逆轉勝」。

2024 年 5 月 10 日台文館的臉書回應貼文截圖。 圖／FB @NmtlTainan

官方聲稱「阿龍」是粉專小編 2019 年就在個人 Instagram 帳號發過的創作。 圖／台文館提供

然而 5 月 14 日，嗷嗚龍寶的原創者「童年 Nora」在臉書社團「空罐速寫社」提出一系列證據，含多張 SAI 檔創作草稿、歷史紀錄，以及她早在 2022 年就曾在各大社群平台發文的日期記錄。

繪師「童年 Nora」闡述自 2022 年的創作草稿紀錄回顧。 圖／擷取自臉書社團「空罐速寫社」（@cankingsketch）

她還列出 Instagram 自 2019 以來的歷年排版變化，指控台文館提供的證據經過修圖，不足作為證據。她對外喊話：沒想到機構、媒體仗勢欺負一名沒後台的繪師。另外，若對方能端出 2019 年就創作出的鐵證，她願意從此封筆、一輩子不再涉足繪畫圈。

繪師「童年 Nora」提出 Instagram 每年介面不同，因此質疑台文館提出的證據。 圖／擷取自臉書社團「空罐速寫社」（@cankingsketch）

台文館推給委外廠商，繪師跨海提告未果

童年 Nora 端出大量證據後，台文館改稱「阿龍」為委託廠商「蹦世界數位創意」製作。然而，蹦世界公司創辦人卻仍聲稱握有 2019 年原創證據，表示雙方作品為「平行創作」，引起炎上夠過沒多久就刪文。

最終，台文館在臉書致歉，承認「台灣阿龍」，就連提供的證據也是偽造的，侵權物品也一併回收。蹦世界則指稱，抄襲者為一名李姓員工，在 2023 年透過小紅書平台抄襲「嗷嗚龍寶_AoWu」。

遺憾的是，童年 Nora 跨海提告後，2025 年 8 月遭北檢宣布不起訴處分；童年 Nora 無法接受並宣布再議聲請，也在同年 9 月遭駁回，但高檢署智慧財產分署命令台北地檢署續行偵查。

