台文館出版三英譯新書

在台師大協力下，台灣文學館與美國哥倫比亞大學出版社合作，以生態、人權為特色主題，正式推出廖鴻基、亞榮隆.撒可努等人作品集結的《臺灣生態文學讀本》、夏曼˙藍波安的《大海之眼》及賴香吟的《白色畫像》等三本英譯新書，為台文館的台灣文學書系拓展新的國際版圖！

新書於台文館本館首發，邀請作家與主編對談，明年也將陸續於英國倫敦、紐約，推出多場講座推廣活動，藉由深度、主題式的文學、翻譯對話，進行跨文化交流與討論。

台文館長期推動台灣文學外譯與國際交流，其中LiFT書系的主題選文編輯及出版，透過國內外合作單位，讓台灣文學可進入全球學術與出版體系，不僅可成為大學教學讀本，也能藉由出版通路，讓一般大眾閱讀。

從二０二０年以來，台文館已與美、德、法、日、英、捷克、波蘭等七國出版社合作，目前該書系出版總數已達三十一種。此次出版的三本新書，除與美國指標型大學出版社合作，內容並揭示台灣文學特色主題，從歷史記憶、海洋文化與生態書寫等面向，呈現台灣文學的多元樣貌與深層關懷。

台文館表示，明年一月，將至英國倫敦，由作家賴香吟將蒞臨現場分享，二月則至美國紐約，與文化部駐紐約辦事處台北文化中心合作，於紐約皇后區公共圖書館Forest Hill分館、哥倫比亞大學等，舉辦兩場新書推廣活動，持續深化台灣文學在英語世界的交流與討論。