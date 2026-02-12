台文館推廣台語繪本 穿越時空遇見文學少女

（中央社記者邱祖胤台北12日電）國立台灣文學館推廣台語繪本，將前輩作家黃鳳姿作品改編為「風華艋舺ê文學少女」、「華麗島的文學少女」等書，帶領讀者穿越時空遇見文學少女，昨天舉行新書發表會。

根據國立台灣文學館（台文館）發布新聞稿，文化部政務次長李靜慧致詞表示，這套書特別在黃鳳姿當年處女作「七娘媽生」印刷日（1940年2月12日）及世界母語日前夕發表，可說別具意義，不僅響應國家語言政策，更讓母語教育在親子共讀中扎根。

李靜慧表示，今年文化幣政策邁入新里程碑，已延伸至13歲族群，她誠摯邀請青年使用文化幣購買這套好書，拓展藝文視野。文化部未來也將持續培養優秀的繪本人才，讓台灣的創作故事不只陪伴在地孩子成長，更能邁向國際舞台。

台文館長陳瑩芳致詞表示，台文館自2015年起開始編纂出版「台灣兒童文學叢書」，今年轉型企劃「作家故事系列」，首部作品即以「文學少女」黃鳳姿為開端，同時推出台、華語兩種版本，「這是台文館獻給孩子的跨越時空禮物，讓他們遇見曾以筆尖點亮台灣色彩的文學先行者，透過圖文走進歷史，認識作家的生命軌跡與創作初心」。

新聞稿指出，此次繪本以史料為基礎，由曾創作「艋舺少女記事」及藝術展演的林安狗（本名林安琪）撰寫文本；插畫則邀請以「神奇漢藥房」甫獲2025金鼎獎肯定的陳芊榕繪製。

台語版內頁另附QR Code，可掃描聆聽台語配音，讓閱讀結合聲音體驗，實踐文學與母語的多重感官接觸。（編輯：張雅淨）1150212