台文館新春活動 南北兩地開跑

新的一年開始，台文館新春活動開跑，陪民眾駿馬奔騰迎新春。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

新的一年開始，台灣文學館新春活動，台南、台北兩地開跑。台南本館一日起推出「馬到福來｜拍照打卡∕寫吉祥話送春聯」，位於台北的台灣文學基地，二月份開始也推出系列活動，駿馬奔騰迎新春。

台文館邀請民眾與館內建築合照打卡，或於大廳留言卡寫下馬年吉祥話，即可獲得限量小春聯！「好運加『馬』｜解謎闖關」，只要到服務台索取闖關單，前往展場尋找答案，完成後即可兌換精美小禮。一月三日（六），特別邀請來台駐村、翻譯《台灣漫遊錄》的韓文譯者金依莎，與原作者楊双子及目前在韓國備受矚目的同志文學作家瑞張元，對談及分享兩地同志文學的書寫與閱讀經驗。

廣告 廣告

配合農曆春節，二月十八日（初二）至二月二十二日（初六）期間，除有春節限定活動「馬躍書林｜藏書票ＤＩＹ」外，更加碼推出限量福袋，每日前五十名完成任務者，就能將明信片、貼紙、壓克力鑰匙圈等多重好禮帶回家！

台灣文學基地於二月二十一日世界母語日，推出「這馬作伙講台語」系列活動，攜手雲門教室，結合台語生態導覽與繪本導讀，推出身體工作坊。

台文館春節連假，除夕、初一休館，其餘時間皆正常開放，新的一年，文學常伴，自由自在。更多春節活動內容，詳洽台文館官網。