台文館旅行文學展 感受文字出走之美

台文館推出「字遊，自在：旅行文學展」，讓文字出走，在旅行中感受文學魅力。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

讓文字帶你去旅行！台灣文學館推出「字遊，自在：旅行文學展」，展出橫跨數百年的台灣旅行文學樣貌，近百部的旅行文學作品，豐富多元的題材，帶領讀者暢遊全世界，在旅行中，感受文學魅力。

台文館表示，台灣人旅行的歷史，是近百年來知識，透過作家筆下旅行書寫，讀者可以跟著文字，走遍世界各地，並感到到異國文化衝擊等。隨著這些作品，讀者跟著一起出走、遊覽，卻也可以回望自我，認識台灣人的世界觀，踏上旅行文學腳步，一起追尋旅行的意義。台文館長陳瑩芳表示，這場橫跨上百年的台灣旅行文學，呈現不同時期台灣作家的旅行書寫或文化觀察，包括手稿、照片、器物和書籍，感受旅行書寫魅力和省思旅行帶來的衝擊。

現場展出許多文物，包括作家旅行文學手稿、紀念物等，如甫過世的王浩一的旅行筆記本和帽子、作家三毛的皮質水壺和其收藏的英屬印度錢幣、於梨華從夏威夷致林海音的明信片，乃至於日治時期台灣女高音林氏好所收藏的旅館、廳餐火柴盒等。展間精選多首旅行風情歌曲和當代影像創作者，透過鏡頭記錄下的動態遊記。

台文館旅行文學展中，展出作家三毛的皮質水壺和其收藏的英屬印度錢幣。（記者林雪娟攝）

在數位時代，旅行書寫形式早已不限於文字，作家與網路創作者將旅途中的故事與觀察，延伸至部落格、圖像、影音等多媒體創作，透過展示，讓旅行文學得以延伸和賦予多元、多重樣貌。為增加互動，同步展開「時空旅人」觀眾意見蒐集，為之後即將推出的ＡＩ共創旅行文學互動裝置預備。現場也邀請阿伯樂戲工場改編來自作家三毛、張卉君等人的文本，文字躍然紙上，透過展演，感受文字出走之美。展場並準備套版印章，如同旅行沿途蒐集的戳章，讓參觀者累積不同的紀念足跡。