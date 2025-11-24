一台斤只要6元？中國豬肉價崩恐爆走私潮 買肉前必看「這兩碼」保平安

防中國低價豬肉走私，農業部籲認明屠宰衛生標誌及溯源碼確保食安。(圖為市場示意) 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國豬肉零售價近期大跌至每台斤約6元台幣，與台灣每台斤約200元形成極大價差。由於中國仍是非洲豬瘟疫區，這波價格落差恐激發走私動機，導致疫區豬肉流入台灣。為確保食安，農業部畜牧司提醒消費者選購豬肉時，必須認明具獸醫師背書的「屠宰衛生檢查合格標誌」及溯源碼，以確保國產豬肉的安全。

中國身為非洲豬瘟疫區，近期受多重因素衝擊，豬肉行情一路探底，與台灣市場形成強烈對比。面對價差可能帶來的非法夾帶風險，農業部畜牧司長李宜謙指出，首要防線在於邊境管控，目前已由海巡署、防檢署及海關等單位嚴陣以待，全力防堵任何走私或夾帶入境的肉品。至於合法的進口豬肉，則由關務署等相關單位負責把關。

消費者若在傳統市場採買，可透過簡單方式辨識產地。李宜謙表示，一般承銷人在屠宰場購肉時會取得屠宰三聯單，並將豬肉運回攤位販售；因此，攤商須在攤位上掛牌張貼「溯源碼」。民眾只需查看此碼，即可清楚追蹤豬肉的飼養牧場與屠宰地點，確保買到的是正港台灣生鮮豬肉。

至於超市與大賣場販售的冷凍豬肉，李宜謙強調，貨源同樣來自經檢驗合格的屠宰場。當豬肉進入分切包裝廠並分裝至保麗龍盤時，包裝上不僅會貼有國產標示，更會附上可供掃描的條碼。無論是生鮮或冷凍產品，消費者皆能透過標誌與條碼進行溯源，無需過度恐慌。

