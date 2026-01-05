台新人壽、新光人壽合併完成，總資產近4兆元！董座魏寶生：開年首日中午前收進百億保費
台新新光金控（2887）子公司新光人壽與台新人壽，在2026年第一個上班天宣布正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，意謂將延續新光人壽在臺灣長達一甲子的品牌形象與市場口碑，繼續為客戶提供專業優質服務。
兩間公司在合併後首日即召開董事會，推選魏寶生擔任董事長、洪士琪為副董事長，並聘任黃敏義為總經理，且於週五（1/2）以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會，宣示將傳承延續、共榮共好，在合併茶會中進行啟動儀式與新團隊介紹，象徵新光人壽正式邁入嶄新篇章。
台新新光金控董事長吳東亮親自出席合併茶會，感性提到，「在1963年，我的父親創辦了新光人壽，在那個經濟快速發展的年代，我父親看見臺灣家庭對於安穩生活的需求，將新光人壽，打造成一個為大家遮風避雨、守護未來的公司，從一家一戶辛苦拜訪打下的基礎，到今天建立起綿密的服務網絡。」
「新光人壽的每一份保單，都是我們為這片土地，對所有臺灣民眾最堅定的關懷與服務。」
台新人壽與新光人壽完成合併，台新新光金控董事長吳東亮（中）再度感性提及父親吳火獅。（攝影：吳東岳）
為何保留新光招牌？吳東亮談品牌與信任
吳東亮解釋，因此，在台新人壽合併新光人壽之後，選擇繼續使用「新光人壽」的名字，正是因為對新光品牌深受信賴，以及對經營團隊的高度肯定。他認為，新光人壽與台新人壽有著各自的東西，也有一脈相傳相承的經驗。
兩家人壽合併之後，總資產規模接近新台幣4兆元，是臺灣第4大的保險公司，吳東亮表示，對公司的業務動能、資本實力與風險承擔能力都將顯著提升。
在兩年前受新光人壽時任副董事長洪士琪之邀，加入新光人壽團隊的新光人壽董事長魏寶生在談話時笑稱，很感謝洪士琪找他加入團隊，「可是當初我來的時候沒有聽到，一年以後要合併、還有北市科T17、T18的案子要處理」。
所幸，這些一度成為金融圈最熱議議題的難題最終都迎刃而解，也才讓魏寶生能拿這些題材來自嘲。
魏寶生同時指出，此次合併將促使新光人壽邁向資產、規模及市場競爭力全面升級，展現保險產業整合與提升的典範。
他指出，新光人壽與台新人壽合併後淨值提升，不但可抵禦未來的市場波動，資產以公允價值重新認列，也增加資產重分類策略彈性。合併後 CSM累積金額更將突破2500億元，可望為公司貢獻穩定獲利；同時，資本適足率可望達到130%以上，外匯風險控管亦同步增強，有助未來穩健經營。
商品、通路全面整合 放大金控跨售綜效
台新人壽與新光人壽合併後總資產規模近4兆元，未來將整合雙方商品及發揮通路優勢，並強化與金控各子公司跨售綜效，以多元通路、智慧經營、客戶深耕及永續經營的核心發展主軸，持續守護保戶的健康與資產，引領臺灣保險邁向更健康富足的永續生態圈。
過去新光人壽以傳統壽險、健康險、傷害險及投資型商品銷售見長，而台新人壽在投資型、利變型保單及分紅商品等也具深厚基礎。
雙方整合後可全面滿足客戶在風險保障、資產增值、退休理財等全方位需求，並以厚實合約服務邊際利潤（CSM）及穩定新契約保費（FYP）為核心，以因應IFRS 17與ICS制度接軌，實現長期財務穩健的目標。
三大通路齊發 2026年開工日上午保費進帳百億元
在通路方面，新光人壽除發揮原本的自有龐大業務戰力，銀保通路將整合金控內銀行財管戰力，並提高與外部銀行合作量能，可望成為帶動新契約保費成長的重要引擎。業務員通路分別透過行銷制、專銷制度、優質壽險顧問通路部隊與人才培育計畫持續壯大，保經代通路則預期因商品互補、行銷支援強化下迅速成長，透過雙方優勢整合及金控跨子公司協作，將使新光人壽持續穩定拓展客群，進一步提升保費成長動能。
魏寶生在致詞時透露，在2026年開工的第一天上午，保費就進帳百億元。
展望未來，新光人壽將秉持傳承與創新的使命感，持續壯大組織通路，以「守護健康、累積財富」為願景，強化各類商品推動與深化通路的成長力道。
同時，透過精準客群分析、導入 AI 賦能與數位化工具，在產品、通路、數位科技與永續面向引領市場前進，期盼全方位守護保戶健康保障及財富管理，成為臺灣壽險業最具信任與價值的領導品牌。
合併慶祝加碼 抽百萬大禮、江蕙演唱會門票
為歡慶正式合併，新光人壽也祭出「新新獻禮，感恩有您」回饋活動，第一重「感恩相伴，紅包天天抽」即日起至3月17日止，只要至活動網站登入 LINE 帳號參加抽紅包遊戲，就有機會隨機獲得星巴克星享飲料券、超商電子卡等紅包禮（每個 LINE 帳號每日限參加 1 次）。
第二重「感恩支持，成交抽百萬大禮」，只要於3月17日前投保壽險新契約並經承保完畢，每件契約可獲得一組摸彩序號，有機會抽中 Apple iPhone 17 等大獎，並於活動首月特別加碼推出抽江蕙演唱會門票活動。
