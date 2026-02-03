台新全盈Pay通全日本 一支手機血拼百萬家店

台灣電子支付跨境服務一波接著一波，隨著旅遊潮持續向日本輸出。台新銀行、全盈支付與TBCASoft合作，即日起可持「台新Pay+」與「全盈+PAY」在日本PayPay特店掃碼消費。2大業者同步祭出優惠活動，其中台新Pay+同時支援帳戶扣款與信用卡交易，綁定Richart信用卡，在指定店家消費最高送20.8%；全盈+PAY則舉辦日本雙人來回機票抽獎，新戶更獨享10%儲值金回饋。

國人對日本旅遊情有獨鍾，台新銀行與全盈支付在春節前夕相繼宣布與TBCASoft合作，「台新Pay+」與「全盈+PAY」即日起均加入HIVEX平台，開通日本上百萬家PayPay特店付款服務，從便利商店、藥妝店、餐廳、居酒屋到拉麵店，甚至大型百貨公司、酒吧……等，都能以手機掃碼結帳，感受免現金的旅行體驗。

「台新Pay+」限定綁定台新帳戶與信用卡，使用台新Richart信用卡並選擇「Pay著刷」權益，在日本的每筆交易均贈3.8%台新Point，結合熱門通路提供的最高10%免稅優惠與店家的最高7%折扣，整體回饋率衝上20.8%，而且免收1.5%海外交易手續費，優惠力道強過直接刷信用卡結帳。

「全盈+PAY」主打4月底前全盈新戶遊日掃碼筆筆贈10%儲值金，每人上限100元，既有用戶可獲5.5%儲值金，單筆最高50元、每月上限150元。活動期間累積消費滿新台幣999元，即可參加日本雙人來回機票抽獎，累積購滿新台幣1萬元，再給30萬點全家Fa點，同樣免收1.5%海外交易手續費。

目前已經有6家業者與TBCASoft合作進軍日本，包含全支付、街口支付、iPASS MONEY、玉山Wallet、台新Pay+與全盈+PAY，再加上「國家隊」台灣Pay，共有7種手機支付方案可在日本使用。韓國旅遊也有全支付、台新Pay+、LINE Pay、台灣Pay、icash Pay、悠遊付等6種支付方式，實現一支手機暢遊日韓的方式。

