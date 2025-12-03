台新戰神黑色聖誕派對 浪漫點亮冬夜

記者張翔程／臺北報導

臺北台新戰神攜手台新銀行舉辦《Merry ChristMARS》黑色聖誕派對於今（3）日正式登場，以戰神代表色「無懼黑」呈現獨特的聖誕風格，和平籃球館入口的戰神聖誕樹搭配燈飾、紅銀聖誕球與戰神布置，每日下午5時準時點燈，成為近期戰友們必拍的冬季景點，場內則以黑銀氣球、燈串與節慶小物營造濃厚氛圍，戰友進場還可獲得聖誕限定香氛片，替生活中增添一份香香的儀式感，今晚就跟著Taishin Wonders一起為戰神加油，開啟黑色聖誕的派對模式。

廣告 廣告

Taishin Wonders賽前特別與戰神聖誕樹快閃合照，第1次看到全黑色系的聖誕樹的菲菲直呼「好酷」，夜晚點燈後更顯浪漫，Mika也笑說：「怎麼拍都很好看。」推薦戰友一定要來拍照打卡，留下今年最具特色的黑色聖誕回憶，場內也有許多互動活動，其中放大版人生4格拍貼機最受關注，凡於戰神裝備局消費滿額666元即可獲得限量拍照券，留下進場回憶並帶走超大張拍貼照片，可愛又具收藏感Taishin Wonders黑黑興奮的說：「去韓國的時候沒拍到，沒想到可以在主場拍。」小小戰神遊樂場則推出聖誕限定手作活動，戰友可親手製作專屬的聖誕髮箍，成為場內最亮眼又最應景的聖誕裝扮。

12月6、7日加碼舉行「聖誕交換禮物」活動，球員與Taishin Wonders親自準備驚喜小物，陪伴戰友提前迎接聖誕佳節，賽前還有DJ以全新編曲演繹經典聖誕歌曲，讓戰友一入場就能感受熱鬧節奏。

今晚來不及跟上沒關係，12月6、7日還有機會加入台新銀行《Merry ChristMARS》聖誕派對，戰友們把握時間進場同樂，揪團享受熱鬧氛圍，線上購票可享「戰友同行價」1F熱力席3人同行買2送1、2F普通席4人同行買3送1；親子則可於現場購買指定區域享「買1送1」，大小戰友在球場裡都能盡情放電。