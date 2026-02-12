台新投信守護海洋生物多樣性 攜手阿美族港口部落復育「海中玫瑰」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
台新投信長期關注生物多樣性保育，深知海洋生態是台灣守護自然生態的關鍵一環，攜手花蓮縣豐濱鄉的阿美族港口部落，投入港口部落發展協會推動被稱為「海中玫瑰」的硨磲貝復育行動，與在地原住民合作，共同守護石梯坪海域的重要生物多樣性指標物種-硨磲貝。
硨磲貝被視為珊瑚礁生態系的重要指標物種，其存在不僅反映海洋生態健康，更承載阿美族人與海洋之間深厚的文化記憶。然而，近年因全球暖化導致海水溫度上升、棲地破壞及人為盜採等因素，硨磲貝族群數量急遽下降，持續被國際自然保育聯盟(IUCN)紅皮書列為「極危(CR)」等級，並被各國建議納入保育類野生動物；國內海洋保育署亦已預告修法，將硨磲貝正式納入保育類野生動物。
為實際支持硨磲貝復育行動，台新投信提供經費支持，由10人組成的海岸社區巡守隊，每日巡守復育場域，並設置復育試驗基地與岸際監測設備，以多元方式守護硨磲貝及其棲地，協助港口部落發展協會推動硨磲貝復育行動，累計監測與復育154顆硨磲貝，包括129顆諾亞硨磲貝、6顆鱗硨磲貝及19顆長硨磲貝。
此外，台新投信亦協助港口部落發展協會透過問卷調查，瞭解在地居民對保育行動的支持程度，以檢視復育成果。調查顯示高達95%在地部落居民，支持協會復育硨磲貝，部分居民更表示願意擔任志工，以行動支持復育。同時，台新投信亦在尊重阿美族原住民的傳統生態知識的前提下，共同討論、提供復育策略，以深化社區的保育意識。
台新投信總經理葉柱均表示，台新投信身為國內專業資產管理機構，持續關注自身營運與投資活動對氣候變遷與生物多樣性所帶來的衝擊。除每年定期進行溫室氣體盤查、檢視營運碳足跡外，亦長期與國內在地生物多樣性復育組織合作，例如:環境資訊協會阿里磅生態農場與港口部落發展協會，透過規劃贊助經費支持與組織企業志工活動，守護台灣山林與海洋生態。本次支持花蓮豐濱港口部落硨磲貝復育行動，正是實踐聯合國永續發展目標第17項「夥伴關係」(SDGs 17)的具體行動，此外，台新投信亦透過與利害關係人溝通，擴大傳遞守護自然與生物多樣性的重要性。
葉柱均指出，台新投信將持續深化企業永續影響力。除已發行三檔ESG主題基金，回應民眾對永續投資的需求外，也在投資決策流程中，納入ESG投資因子，引導資金流向永續經濟相關活動，積極回應國內外永續發展趨勢，發揮永續金融的關鍵角色，為台灣邁向永續轉型貢獻心力。
更多FTNN新聞網報導
2025世新大學財金研討會 ESG與AI如何重塑金融市場
世新大學企管系「創世企」畢業展 提案富含創新、責任與想像力
影評／《咆哮山莊》 性張力蔓燒
其他人也在看
彰化芳苑燈塔園區3/1整修封閉 預計9月底前開放
（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部航港局今天表示，位於彰化縣的芳苑燈塔園區預計3月1日起進行整修，並將封閉，預計9月底前完工開放。
馬達加斯加風災重創 31死數千人撤
馬達加斯加接連遭逢熱帶氣旋襲擊，根據美聯社報導，該國東部的主要港口城市圖阿馬西納，遭受嚴重破壞，近9成的房屋被摧毀。根據BBC等各大外媒的最新消息指出，風速高達每小時250公里的熱帶氣旋格扎尼，已...
全台最老財神廟！南崁五福宮春節供信眾求財運「七星橋」這天開放
桃園市蘆竹區南崁五福宮奉祀武財神玄壇元帥，是全台開基玄壇元帥祖廟，新近五福宮五大庄中元普度更登錄桃園市定民俗無形文化資產，迎接丙午馬年農曆春節期間，廟方設置七星平安招財橋、祈願池，提供信眾走春參拜、許願消災解厄求財運，主委邱進賢今(12)日表示，五福宮365年來維持傳統習俗，傳承閩南在地文化和教化人
軍旅13年轉身創業 南分署職訓點亮人生新航道
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為兼顧家庭與人生規劃，曾服役13年的職業軍人蔡長庭報名勞動部勞動力發展署雲嘉南
秀林鄉推山域嚮導培訓計畫 首批10位部落青年通過認證
為落實自然生態專業人才培育，花蓮秀林鄉公所委託國立東華大學辦理山域嚮導培訓計畫，目前已有10位部落青年通過檢定，成為花蓮首批具備完整制度培訓的山域嚮導。
台灣百年茶業史 透過XR沉浸體驗
台灣茶揚名國際，有北包種、南凍頂的美稱，尤其150年前，茶葉遠銷海外、造就大稻埕繁盛。一百多年後，台灣大學透過科技，結合茶、文學、音樂與XR，打造一場「看得到、聽得到、喝得到」的五感沉浸體驗。觀眾...
台文館推廣台語繪本 (圖)
國立台灣文學館推廣台語繪本，將前輩作家黃鳳姿作品改編為「風華艋舺ê文學少女」、「華麗島的文學少女」等書，11日在國立台灣文學館舉行新書發表會。前排右起繪者陳芊榕、館長陳瑩芳、文化部政務次長李靜慧、繪本作者林安狗、台文改寫游沛綺。
土城樹林線第一跨預鑄梁年前成功吊裝 捷運局長深夜領軍慰勞團隊
新北交通建設年前迎來重大進展！新北捷運土城樹林線CQ890標(樹林段)工程，今（12）日凌晨順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，新北捷運工程局長李政安親自坐鎮第一線，緊盯長達27公
擬修法放寬教育學分抵認 教部：不會降低專業要求
（中央社記者陳至中台北12日電）教育部擬修法放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，引發外界疑慮。教育部今天強調，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多元機會，讓學生投入教職的時間點更有彈性。
地標落漆！三角湧大橋髒亂不堪 吳昇翰呼籲市府整頓
（記者陳志仁／新北報導）曾被新北市長侯友宜稱為「三峽新地標」的三角湧大橋，耗資7.65億元興建，2015年底完 […]
春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高
地方中心／賴國彬 桃園報導還有兩天才放假，桃園機場已經湧現大批出國人潮，週四單日出入境旅客預計突破16萬人次，創下疫情後新高。清早還有旅客拍下，行李輸送帶一度完全停住，上頭行李大玩疊羅漢，懷疑"累壞罷工"了。桃機則澄清是"尖峰時段的行李需要時間消化"，之後就恢復正常。五顏六色、大小不一的行李箱，一個疊著一個，堆成一整排小山一樣，甚至有的已經放到旁邊地上，但輸送帶卻動也不動。旅客拍下這"大塞車"的景象，質疑是因工作量太大"罷工"了。把畫面PO上網，直呼好荒謬，有網友回應，是因為"轉盤滿影響，正處理調節中"。還說"可怕啊~還沒過年，就這麼多人。"旅客：「我要去日本，（去幾天）去四天，（有沒有比往常人數多一點還是怎麼樣），有有有有比較多。」旅客：「不會因為我們已經都很熟悉這個程序，所以覺得還蠻OK的。」春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高。（圖／民視新聞）春節連假還沒開始，桃園機場已經湧現爆量出國人潮！機場公司估計，週四單日出入境旅客量就超過16萬人次，創下疫情後新高。強調行李輸送設備運作正常，是因為尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化。旅客：「我們提早出發，（大概提早多久）提早一個小時，原本要兩個小時，我們提早三個小時來這樣子。」春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高。（圖／民視新聞）春節連假，不少人規劃出國，建議旅客一定要提早機場來報到、通關，以免真有突發狀況耽誤搭機！原文出處：春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高 更多民視新聞報導春安工作不眠不休 警友主任張維尹致贈加菜金感謝員警辛勞獨家／家樂福上班怎麼了？周曉芸爆冷出局氣噗噗 陳彥廷：參選到底非兒戲威力彩頭獎衝13.5億！「800、5600」包牌攻略曝
"綠黃紅5燈"掌握搭車時間! 高鐵推自由座等候燈號
生活中心／綜合報導過年倒數，台灣高鐵的春節疏運，今年多了不一樣的限定新措施，透過公共服務的精神，跟Line合作推「自由座等候時間」新服務。春節期間，搭自由座不想人擠人，可以事先透過手機，查詢各車站的自由座預估人潮，三種顏色燈號，讓旅客可以避開尖峰人潮，節省排隊等候時間。列車進站旅客魚貫上車，這樣從從容容多好，今年過年，就要這樣出門搭車，台灣高鐵要讓遊子們輕鬆回家，新推「自由座等候時間燈號預估」，不用煩惱還要等多久？只要拿出手機滑一滑，隨時掌握。高鐵營業處副總陳信雄：「除了可以節省等候時間以外，我們更期望能夠達成，能夠來均衡，尖離峰需求的差異效果，我們也非常感謝LINE的公司，可以本著公共服務，創新合作的精神跟高鐵合作。」高鐵跟LINE合作，新推「自由座等候時間燈號預估」。（圖／民視新聞）春節疏運從2月13日至2月23日，期間限定新服務，從高鐵網站、手機APP，都能找到「自由座等候時間」，今年還首次跟LINE合作以公共服務為出發點，點到LINETODAY、按生活、往下滑，就有最新候車資訊，綠、黃、紅、還有5個人型，代表自由座排隊人潮的預估等候時間，依照自由座旅客抵達車站到上車，每20分鐘為一級，一個小綠人大約20分鐘內能上車，很順暢；兩個黃燈20至40分鐘；三個黃燈可能要等一小時；如果紅燈出現，就代表可能要等一小時以上，能先避開時段。結合近20年運輸經驗+大數據+AI預測，做出自由座人潮動態預估。（圖／民視新聞）高鐵站務部資深經理顏宏穎：「是根據高鐵過去近20年，累積的輸運經驗，以及大數據資料，再結合我們的AI預測，同時我們也會把當日的預售狀況，所做出的動態預估，我們希望藉由這樣更直覺的方式，讓旅客在抵達車站之前，就可以即時掌握。」高鐵公司均化自由座人潮，端新招，從Line、手機APP、企業網站三管齊下，讓旅客沒買到對號座也不擔心，車站的自由座人潮要等多久，30秒內預估告訴你，也能利用綠燈時段，避開尖峰，節省等候時間，開心返鄉過好年。原文出處：「綠黃紅5燈」掌握搭車時間 高鐵推自由座等候燈號 更多民視新聞報導出包！馬可先生台南工廠查獲「十公斤逾期麵包粉」 挨罰6萬台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍春節遊故宮看花海！青青食尚花園宴享美味與折扣優惠！
回收螢光材發電技術 綠能有更多選擇
淨零轉型和建築節能需求日益迫切，高雄大學應用化學系師生將螢光材料與導光機制的結合，把回收材料再製成「螢光太陽能聚光器(LSC)」，未來可發展智慧窗戶、遮陽板或建築帷幕，達成節能減碳的綠建築目標，獲...
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
走春恐遇雨！除夕北部探七度 年前掃除最佳時機曝
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（11）日至週四清晨受鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣及東半部將有 […]
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...
今高溫飆30度 回暖到小年夜！春節「前後暖、中間涼」10日天氣搶先看
截至12日清晨5點22分，本島縣市平地最低氣溫為嘉義竹崎鄉9.7度及台南楠西區9.9度，各地區平地的最低氣溫約10至13度，白天起東北季風減弱，而根據最新預測，各地天氣將逐漸好轉，至除夕16日東北季風南下，氣溫略降、水氣增，年初三19日再轉晴；整體而言，春節天氣將呈現前後溫暖，中間轉涼，提醒仍應留意輻射冷卻早晚溫差變化。
未來1週「2波變天」冷熱交替！一圖秒懂影響時序
生活中心／周希雯報導氣象署指出，今（11日）清晨鋒面快速通過，隨後東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區及大臺北地區亦有零星降雨，外出請多注意。雖然寒流離開後各地回暖，不過氣象粉專提醒，「未來一週將有兩波東北季風南下」，可能讓北部、東半部天氣急遽轉變，之後短暫回暖後，除夕當天又有另一波東北季風南下。
綠鬣蜥最北防線破防? 苗栗移除22隻驚見8隻"蜥二代"
中部中心 / 苗栗報導全民防堵綠鬣蜥，苗栗縣算來是最北防線，不過，苗栗縣府10日接獲通報，在頭份上興里中港溪附近發現綠鬣蜥蹤跡，立刻前往捉捕，一口氣移除22隻，其中包含8隻幼體的蜥二代，北侵擴散拉警報。綠鬣蜥防線逐漸北移？頭份一口氣抓了２２隻還有８隻蜥二代。（圖／翻攝畫面）綠鬣蜥監測團隊，接獲通報在頭份中港溪一帶，也就是苗栗縣北端，出現綠鬣蜥蹤跡，出動人員捉捕，綠鬣蜥躲在樹上，打燈才能看清楚位置，這一抓不得了，光是一天就移除了22隻，其中，有八隻屬於幼體的蜥二代，是前年及去年孵化的個體，體型更小，研判是繁殖熱點，而警訊是，綠鬣蜥防線持續北移，接近新竹縣界！頭份中港溪流域一帶被通報有綠鬣蜥出現 捉捕團隊 一天就移除了22隻。（圖／翻攝畫面）農業處說，可能是先前寒流綠鬣蜥躲洞穴，天氣回暖全跑出來，被民眾通報，他們只能全力移除。而苗栗縣在2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續移除49隻，其中去年爆量來到30隻，另外，苗栗三灣鄉在去年底今年初，也發現綠鬣蜥，有擴張情形。綠鬣蜥防線不斷北移擴張，嚴重將影響北部生態系統，縣府表示，將委託團隊持續監控，民眾若是發現就通報1999，全民防治綠鬣蜥守護本土生態。原文出處：頭份一天移除２２隻綠鬣蜥 其中８隻為蜥二代 研判為繁殖熱點 更多民視新聞報導抓綠鬣蜥誤觸高壓電男燒燙傷 專家:長竿只適合空曠地區南投綠鬣蜥大街趴趴走 警獲報抓捕上演"你追我跑"美國佛州下起「綠鬣蜥雨」超震撼！多到居民撿來做塔可
春節天氣懶人包出爐！氣象署：初一、二北台濕冷 南北溫差恐達10度
[Newtalk新聞] 春節連假天氣出爐，今起至小年夜各地回暖，中南部高溫上看28度，但須留意濃霧鎖台影響交通。氣象署指出，好天氣持續至週日，下週一除夕鋒面通過加上東北季風增強，北部及東半部將轉濕涼有雨，初一、初二北台灣低溫下探，與中南部溫差擴大，民眾返鄉出遊務必攜帶雨具並注意保暖。 氣象署說明，今(12)日至明(13)日東北季風減弱，僅「東半部恆春局部雨」，其他地區天氣相對穩定，不過13日清晨「中南部局部霧」，早起出門的民眾需特別留意。隨著時間推移，週六至週日(2/14-2/15)也就是小年夜期間，風場轉為東南風，各地氣溫明顯回升，白天溫暖舒適，適合進行年前的大掃除。但氣象署特別提醒，這段期間「中部以北、金馬易霧」，且花東及恆春半島有零星降雨，返鄉旅客搭機或開車行經易霧路段時，務必隨時關注最新的交通與航班資訊。 天氣將在下週一除夕(16日)出現轉折點。氣象署指出，隨著「鋒面 東北季風」報到，天氣型態將由乾暖轉為濕涼。屆時「桃園以北、東半部、竹苗山區局部雨」，北台灣氣溫會顯著下降，與前幾日的溫暖形成強烈對比。氣象署表示，除夕圍爐夜至下週二初一(17日)清晨，北台灣民眾將明顯感受到涼意，