台新投信長期關注生物多樣性保育，深知海洋生態是台灣守護自然生態的關鍵一環，攜手花蓮縣豐濱鄉的阿美族港口部落，投入港口部落發展協會推動被稱為「海中玫瑰」的硨磲貝復育行動，與在地原住民合作，共同守護石梯坪海域的重要生物多樣性指標物種-硨磲貝。

台新投信守護海洋生物多樣性 攜手阿美族港口部落復育「海中玫瑰」（圖／台新投信）

硨磲貝被視為珊瑚礁生態系的重要指標物種，其存在不僅反映海洋生態健康，更承載阿美族人與海洋之間深厚的文化記憶。然而，近年因全球暖化導致海水溫度上升、棲地破壞及人為盜採等因素，硨磲貝族群數量急遽下降，持續被國際自然保育聯盟(IUCN)紅皮書列為「極危(CR)」等級，並被各國建議納入保育類野生動物；國內海洋保育署亦已預告修法，將硨磲貝正式納入保育類野生動物。

為實際支持硨磲貝復育行動，台新投信提供經費支持，由10人組成的海岸社區巡守隊，每日巡守復育場域，並設置復育試驗基地與岸際監測設備，以多元方式守護硨磲貝及其棲地，協助港口部落發展協會推動硨磲貝復育行動，累計監測與復育154顆硨磲貝，包括129顆諾亞硨磲貝、6顆鱗硨磲貝及19顆長硨磲貝。

此外，台新投信亦協助港口部落發展協會透過問卷調查，瞭解在地居民對保育行動的支持程度，以檢視復育成果。調查顯示高達95%在地部落居民，支持協會復育硨磲貝，部分居民更表示願意擔任志工，以行動支持復育。同時，台新投信亦在尊重阿美族原住民的傳統生態知識的前提下，共同討論、提供復育策略，以深化社區的保育意識。

台新投信總經理葉柱均表示，台新投信身為國內專業資產管理機構，持續關注自身營運與投資活動對氣候變遷與生物多樣性所帶來的衝擊。除每年定期進行溫室氣體盤查、檢視營運碳足跡外，亦長期與國內在地生物多樣性復育組織合作，例如:環境資訊協會阿里磅生態農場與港口部落發展協會，透過規劃贊助經費支持與組織企業志工活動，守護台灣山林與海洋生態。本次支持花蓮豐濱港口部落硨磲貝復育行動，正是實踐聯合國永續發展目標第17項「夥伴關係」(SDGs 17)的具體行動，此外，台新投信亦透過與利害關係人溝通，擴大傳遞守護自然與生物多樣性的重要性。

葉柱均指出，台新投信將持續深化企業永續影響力。除已發行三檔ESG主題基金，回應民眾對永續投資的需求外，也在投資決策流程中，納入ESG投資因子，引導資金流向永續經濟相關活動，積極回應國內外永續發展趨勢，發揮永續金融的關鍵角色，為台灣邁向永續轉型貢獻心力。

