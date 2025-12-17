台新投信獲頒「台灣永續行動獎-銀獎」

左起：財政部常務次長謝鈴媛、台新投信副總壽以祥、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新合影。

▲左起：財政部常務次長謝鈴媛、台新投信副總壽以祥、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新合影。

台新投信重視移工權益，實踐普惠金融，與長期關注東南亞移工的非營利組織One-Forty合作，為在臺灣工作的移工開設「移工人生第一堂基金理財課」，成為國內首家替外籍移工開設基金理財課程的投信業者，該作為榮獲2025台灣永續行動獎銀獎，肯定台新投信落實金融知識普及，以及積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)第4項「優質教育」與第10項「減少不平等」的決心。

根據調查發現，來臺工作的移工普遍有經濟壓力問題，理財工具侷限於定存，對於「基金」一詞也感到陌生。為協助移工認識更多理財商品，降低金融資訊門檻，台新投信與One-Forty合作為移工量身打造，開設基金理財課程。課程設計以基金基礎概念為核心，以淺顯易懂的表述，說明基金運作原理、種類與風險，結合實際案例及常見的理財詐騙手法，讓外籍移工對基金理財有更深入的認識、避免遭掉入詐騙陷阱，逐步養成長期理財規劃的習慣。

台新投信資深副總經理陳文雄表示，臺灣正面臨超高齡化社會與少子化挑戰，80萬名移工已成社會與產業的重要支柱。但移工普遍缺乏金融理財知識，台新投信盼能透過基金理財專業，結合One-Forty在移工議題的溝通專長，共同幫助移工按部就班建立理財能力，本次獲獎不僅是對台新投信的肯定，更是推動金融業與移工人權議題對話的重要起點。

台新投信持續深化企業的永續影響力，將ESG導入基金、ETF投資決策流程，引導資金流向永續經濟活動，致力於實踐普惠金融精神，推動金融知識普及，關注移工人權議題，強化弱勢族群的金融參與能力，落實聯合國永續發展目標(SDGs)，實踐多元、平等與共融的社會價值。