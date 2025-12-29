台新投信2026投資展望 研判台灣成長股逐季走高

台新投信今天發表2026投資展望，研判在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。台新投信總經理葉柱均指出，明年行情震盪難免，如果遇到像是今年的大跌，每次跌下去，都會再漲回來，大家不要太害怕。

葉柱均指出，台新投信明年預計還會再發行3檔基金或ETF，主題還沒確定，重點是要找出特色，否則跟其他現有產品一樣，就沒有意思；至於新光投信原本的基金，預計明年上半年就會全部改名為台新開頭，但基金原本名稱不變。

比方新光店頭基金，屆時就會改名為台新店頭基金；新光創新科技基金，將改名為台新創新科技基金。

葉柱均說，台新投信與新光投信合併後，產業研究員可以分散配置到更多產業領域，研究層面更廣，也帶來更多新的推薦個股名單；另外，基金經理人原本可能身兼多檔基金，如今也可以減少檔數，更專注操盤基金，這些都是合併展現的效益。

「明年還是買股票！」台新投信投資長趙志中開場直接點出結論，他表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通膨，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國是期中選舉年，依照過往經驗，股市會有較大波動，等到選舉結果出爐，行情才會往上，投資人要稍微留意。

趙志中說，在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5000億水準。

另外加上美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、聯準會降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。且據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年，月月正報酬。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)預計12月30日掛牌上市，目前正在建立持股部位，第一大成分股為台積電，其他重要持股還包括聯發科。00987A經理人魏永祥表示，投資人想要抓住

成長股的α(超額報酬)，主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。

據統計，全球主動式ETF規模近年(2018-2024年)成長超過10倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。

魏永祥指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。

