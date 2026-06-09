台新投顧將合併元富投顧 換股比例出爐
[NOWNEWS今日新聞] 台新新光金控今（9）日下午召開重訊記者會，資深副總經理李鎮宇表示，旗下台新投顧與元富投顧今日分別召開董事會，決議通過兩家公司合併案，合併後將以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。
根據規劃，本次合併將由台新投顧以發行新股方式支付對價，預計台新投顧普通股0.943441股，換發元富投顧普通股1股。後續待取得主管機關核准後，訂定合併基準日。
李鎮宇指出，台新投顧與元富投顧合併後，將加速整合研究資源、人才與後勤系統，提升整體營運效能，同時降低重複成本，擴大投研覆蓋範圍與服務量能。
業務規劃方面，合併後將依國際市場、科技產業、總體經濟與傳統產業、企業金融及整合行銷等領域進行專業分工，強化研究與投顧服務深度，為客戶、金控及旗下各子公司提供更即時、多元的投資顧問服務。
台新投顧表示，未來將持續深化研究廣度與深度，並以成為「金控投資大腦」為目標，同時強化內部控制、法令遵循與永續經營，希望透過合併發揮投顧事業綜效。
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