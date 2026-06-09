台新投顧、元富投顧董事會通過換股合併 存續公司名稱維持台新
台新新光金控整併腳步持續邁進，這次輪到旗下的兩家投顧，也就是台新投顧與元富投顧，今日分別召開董事會決議通過合併案，合併後，台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。
台新投顧將以合併發行新股的方式支付對價，預計以台新投顧普通股 0.943441股換發元富投顧普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。
台新金控資深副總李鎮宇指出，台新投顧與元富投顧合併後將加速整合研究資源、人才與後勤系統，提升整體的營運效能。對於業務運作，將根據國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融領域、整合行銷等進行專業領域的分工，降低重複的成本，擴大研調、研究涵蓋的範圍與服務量能，為客戶、金控及金控的各子公司提供更專業、即時且多元的投資研究服務，發揮合併綜效。
台新投顧秉持人才培育、研究品質、績效創新、品牌行銷的經營理念，將持續深化研究深度與廣度，目標成為金控的投資大腦，同時將持續強化內部控管、法令遵循及永續經營，持續為客戶、股東與社會創造更高的價值，開啟投顧事業嶄新的格局。
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