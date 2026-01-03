台新新光併1》併新壽成第四大金控 吳東亮盼浴火重生

新年伊始，新光吳家老三、台新新光金董座吳東亮就展現國內金控四哥的霸氣說：「新的新光人壽透過合併，展現浴火重生的契機，也讓新光人壽總資產一口氣逼近4兆元，成為國內第四大壽險。」對吳東亮來說，重新踏進新光人壽摩天大樓，想必感觸良多。

2026年開工第一天，吳東亮就帶著妻子彭雪芬、次子吳昕豪夫婦，難掩開心重返被視為新光吳家重要產業的新光人壽摩天大樓，原來，就是為了台新人壽和新光人壽合併，舉行慶祝茶會。

吳東亮任掌門 沿用新光品牌

至此，吳東亮成為吳家第二代一統江山的掌門人，「有別於台新金、新光金合併茶敘，吳火獅家族第二代還有新纖暨新光三越董座吳東昇到場，第三代更是各家都有派代表，這次不僅吳火獅家族第二代沒到場，第三代也僅吳東賢家族長子、新產董座吳昕紘到場，老大（新光金創辦人吳東進）、老四（吳東昇）都沒派人來。」吳家老臣坦言。

台新金新光金合併酒會，吳家三代幾乎全員到齊。 （圖／劉曉霞攝）

對今年75歲的吳東亮來說，一路走來實屬不易，他是新光吳火獅家族老三，卻另起爐灶建立台新金，如今終於成功合併被視為吳家起家厝的新光人壽，自是百感交集。

「我父親吳火獅創辦新光人壽，將新壽打造成一個為大家遮風避雨、守護未來的大傘，讓新壽成為對所有台灣民眾最堅定的關懷與承諾，也是新光品牌深植人心的根源，推動我們認真前行的力量，合併後，我們繼續沿用新壽，正是對新光品牌深受信賴，以及對經營團隊的高度肯定。」吳東亮在茶會上感性說。

併新壽 CSM達2500億元

新壽是新光金旗下主體，這次台新人壽、新光人壽合併，總資產規模突破4兆元，員工達1.8萬人，讓台新新光金正式成為國內第四大金控。事實上，對吳東亮來說，合併後，挑戰才開始。

本報調查，新壽一開年就要面對國內壽險業最大課題IFRS 17（國際財務報導準則第17號）和TW-ICS(新一代清償能力制度)接軌，「目前新壽已向金管會申請過渡措施。」新壽內部坦言。

對於新壽財務狀況，新壽董座魏寶生信心喊話強調，新壽CSM（合約服務邊際）累積達2,500億元以上，今年起，可貢獻獲利超過200億元，未來每年預估會有雙位數成長，「合併後，資產將以公允價值重新認列，可有效透過資產變化消弭負債波動，新壽RBC（資本適足率）將達130％以上。」

台新新光金合併 前年啟動

新壽早年曾是國內最大壽險，直到2002年，新壽苦於保費契約收入萎縮，排名掉到國泰人壽之後，變成老三，吳東進、吳東亮一度力推合併，最後卻因雙方對股價計算落差，選擇「兄弟登山、各自努力」，新壽近年苦於高利率保單、投資失利、公司治理等問題，屢屢躍上媒體版面。

2020年，吳東亮大哥吳東進曾數度提出合併想法，都遭吳東亮以「不想當打工仔」為由拒絕，直到2023年，吳東亮力挺由新壽大股東洪士琪為首的改革派，拿下新光金三分之二董事會席次，台新金和新光金合併才露出曙光。

前年中，台新金、新光金正式啟動合併，半路卻殺出程咬金國內民營第三大金控、由辜大少掌控的中信金，雙方纏鬥不到一個月，主管機關金管會出手，這場經營權大戰戛然而止，中信金被判出局，吳東亮鬆一口氣，成功合併新光金，台新新光金去年7月正式啟動合併。

吳家兄弟過去屢為經營權起勃谿，「吳火獅生前安排老大（吳東進）、老三（吳東亮）搭檔，老大脾氣很拗，老三很霸氣，過去兩人每次互鬥，老大總是吃不少悶虧。」一名吳家長輩曾說。

隨著吳東亮這次終於一統江山，推動台新金、新光金旗下子公司完成合併，接下來吳東亮要如何重新擦亮新光集團的招牌，勢必將成為吳東亮最大的課題。