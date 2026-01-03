台新新光併2》中信金搶親新光金失利 出手搶買統一證被打槍

新年伊始，金融圈就傳來好消息，台新新光金旗下壽險完成合併，台新新光金一舉完成旗下子公司壽險合併，台新新光金合併牽動金融業敏感神經，金融業出現整併潮，尤以金控老三中信金最為積極，本報調查，中信金去年出手搶保德信投信、三商美邦人壽外，還曾和統一集團議價買統一證，「羅董（統一集團董事長羅智先）最後沒點頭，該案破局坐收。」知情人士透露。

前年，中信金搶親新光金失利後，中信金並未氣餒，接連出手搶保德信投信、三商美邦人壽，「期間，中信金大股東辜大少（中信慈善基金會董事長辜仲諒）也有和羅董表態，有意收購統一證，最後功敗垂成。」知情人士說。

惜售小金雞 羅智先婉拒

據悉，辜大少曾和羅智先表態收購統一證，願以超過市場均價，溢價購買，「羅董思考過後，並未答應，最後還未達正式出價階段，就告破局。」知情人士指出。

為何羅智先並未點頭？知情人士解釋，雖然統一集團逐步處理金融事業，「但統一證獲利、效益都不錯，現在主事的寬董操盤能力佳，深獲羅董支持，幾經考量後，收購案因此破局。」

本報調查，統一證在國內券商市占排名第八，緊追在隸屬於台新新光金旗下元富證之後，市值逾380億元，一向是獲利資優生，去年前11月賺逾40億元，每股賺2.52元，堪稱是獲利小金雞，「也難怪羅董捨不得放手，先前我們也曾有意收購，最後也是遭羅董婉拒。」一名證券前段班高層透露。

併購統一證 補足證券版圖

事實上，國內券商以元大證獨大，凱基證緊追在後，富邦證排名第三，永豐金證、國泰證分居四、五名，群益金鼎、元富、統一、華南永昌和兆豐排名六到十名，「中信證擠不進十名內，對辜大少來說，除補足壽險版圖外，證券版圖也是另一個補足重點。」親近辜仲諒人士透露。

以總資產9.03兆元排名第三的中信金，旗下以中國信託商銀為獲利主體，占整體獲利近7成，其次是台灣人壽獲利占整體逾28%，「若以整體版圖來看，中信金旗下證券、壽險，的確相對規模小，也難怪辜大少有意擴張證券版圖。」

面對併購案，中信金總經理高麗雪曾指出，長期整體策略仍會以銀行占7成、非銀行占3成，同時評估併購對象是否對資產產生綜效、獲利及資本配置、提供客戶更好產品和服務考慮。

中信統一好夥伴 發卡、ATM合作深

中信金和統一集團合作關係緊密，拿下uniopen聯名卡。（圖／統一提供）

其實，中信金和統一集團策略合作已久，去年攜手統一集團，發行uniopen聯名卡，「中信金還在統一超設ATM，由於ATM相當於一個簡易銀行，能提供客戶存、領款、轉帳等各項基本服務，在全台擁有近萬家的統一超設ATM，等於讓中信金一口氣快速擴充據點，也因此先前中信銀和統一超合作將屆滿時，市場一度傳出雙方合作生變。」一名銀行圈高層說。

據悉，中信銀和統一超在二○一八年合約時將到期，「當時，國泰金有意跨大合作範圍，曾和統一超接觸，最後中信金防守有成。」知情人士指出，「這次拿下統一uniopen聯名卡看上的也是未來生態圈共榮，中信銀能藉此鞏固消金第一大地位。」

保金控排名 辜仲諒積極出手

由辜仲諒持大股的中信金，近年積極擴張版圖，從搶親新光金，到京城銀併購，保德信投信、三商美邦人壽出售案，處處可見中信金的影子，關鍵正是前年新光吳家老三、台新新光金董座吳東亮出手合併新光金，讓台新新光金一舉成為國內第四大金控，緊咬在中信金之後，「雙方資產規模才相差不到四千億元，難怪辜老大芒刺在背。」一名金融業高層笑說。

台新新光金旗下新壽一開年就完成合併，董座吳東亮（左二）和王道銀行創辦人駱錦明（中）出席慶祝合併茶會。（圖／劉曉霞攝）

不只辜仲諒積極擴張版圖，就連金控龍頭國泰金、公股都坐立難安，國泰金總經理李長庚就曾說，明年擴張版圖速度會加快，併購對象應該會是壽險以外標的，無論是國內、外都有可能。財政部次長阮清華也公開說，期待公股金控有標的就去看，有好標的就去併。

隨著國內金控併購風再起，國內金融業者將再度鳴槍起跑，究竟最後誰能在市場上笑傲江湖，就看各金控如何出招鞏固地位。