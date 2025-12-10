台新新光前11月獲利339億 創歷年第1高

台新新光金控累計前11個月的獲利339億元，為歷年第1高；其次，台新銀行累計前11月獲利196億元，持續創新高。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控公布今年11月單月獲利52億元，累計前11個月的獲利339億元，為歷年第1高；其次，台新銀行11月單月獲利19億元，累計前11個月的獲利196億元，持續創新高。此外，新光人壽累計前11個月的損失275億元，公司僅認列新光人壽7/24~11/30的損益。

根據台新新光金控自結業績，今年11月自結稅後淨利約52.0億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利(EPS)分別為339.0億及1.79元。

台新新光表示，本公司依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值，以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係，反映於金控層級之自結損益。

對此，台新新光說明，企業合併會計調整項目包括: 可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。

此外，台新新光強調，該金額截至目前為止，僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作，為評估依據。

進一步檢視各子公司獲利，其中，「台新銀行」11月稅後淨利19.1億元，累積稅後淨利為195.9億元，較去年同期增加17.0%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至11月底，台新銀行逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為838.15%。

「台新人壽」11月稅後淨利6.9億元，主係投資收益表現佳挹注本月獲利；累計稅後淨利30.5億元，較去年同期增加，主要是因為今年6月保險局暫行措施，而收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元則略為抵銷。

「台新證券」11月稅後淨利1.2億元，與上月相較獲利減少，主係證券市場指數下降，致營業證券與衍生工具處分損失增加；累積稅後淨利18.3億元，較去年同期減少，主係國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

「新光銀行」11月稅後淨利6.6億元。今年以來存放業務動能穩健，財富管理業績持續成長。資產品質維持穩健，截至11月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,031%。

「新光人壽」11月稅後淨利15.4億元，7/24~11/30累計稅後淨利44.6億。台新新光表示，惠於大盤波動，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

「元富證券」11月稅後淨利2.2億元，與上月相較獲利減少，主要因為大盤回檔，自營部門持有部位回檔較深，致投資收益減少。根據統計，7/24~11/30累計獲利約21.3億元。

