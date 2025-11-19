台新新光子公司整併首案! 新光投信11/24併入台新投信 賴昭吟任首位女性董座

台新新光金合併揭牌後，旗下投信、人壽、證券、銀行等子公司正依序推動合併。資料照，業者提供



台新新光金控合併後，旗下投信、人壽、證券、銀行等子公司合併工程正依序推動，首件子公司整合案下周登場。新光投信將於 11 月 24 日併入台新投信，其中最大亮點，是現任台新新光金控財務長賴昭吟，可望出任合併後台新投信董事長，成為台新投信自 2010 年納入金控以來首位女性董座。

賴昭吟現年 74 歲、畢業於台大商學系，在台新集團近30年，作風嚴謹、敢講真話，對金控績效與風險管理績效卓著，一直被視為台新新光董事長吳東亮最倚重的財務左右手。賴昭吟的夫婿是兆豐金控前董事長徐光曦，徐光曦也曾說家中理財都交給夫人處理；賴昭吟的姐姐還嫁給中央銀行前總裁彭淮南，一家都是金融圈佳話。

廣告 廣告

外界普遍認為，賴昭吟專業、能力不在話下，更深獲吳東亮信任，在金控整併的關鍵時刻，由她出任合併後的投信董事長，可望發揮穩盤、擴大綜效作用。

此次人事安排也為台新投信的董座暫代空缺畫上句號。原任台新投信董事長鄭貞茂今年3月因涉及爭議事件請辭，後傳出轉調顧問仍有辦公室，董座職務則由老臣吳光雄暫代。此次若正式任命賴昭吟出任投信董座，她在集團內人望、資歷、能力都足以坐鎮，業界也看好第一波投信整合打頭陣後，將助力金控進一步擴張財富管理業務。

根據台新投信公告，母公司台新新光金已指派第十屆董事與監察人，任期自 2025 年 11 月 24 日起至 2028 年 11 月 23 日止。新任董事包括賴昭吟（台新新光金財務長）、林向愷（台新新光金控執行副總）、林宜靜（新光人壽資深副總）、王世聰（新光人壽資深副總）、劉燈城（台新投信董事）、陳柏如（台新銀行資深副總）、劉熾原（台新銀行資深副總）。

更多太報報導

國泰金拋藍色債券請期待！ 櫃買中心：屬綠色債券範疇 發行沒問題

「全村希望」輝達財報將揭曉！程正樺：能否救全村 這次不一定、反彈恐有限

全台AI培訓突破10萬人次！ 經長龔明鑫：AI發展方興未艾 不太像泡沫化