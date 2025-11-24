台新新光投信合併資產躋身前十大將挑戰兆元規模

台新新光金董事長吳東亮（右4）、台新投信董事長賴昭吟（右3）等親自出席合併儀式。

台新新光金合併後，旗下子公司台新投信與新光投信於今（24）日正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司。台新投信為存續公司，合併後資產規模(AUM)達新臺幣5,300億元，躍升市場第九大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。

台新新光金控董事長吳東亮表示，台新金控與新光金控7月24日合併後，4大子公司包括人壽、銀行、證券、投信陸續依照進度進行合併，今天由投信打頭陣，象徵台新金控進入多引擎發展階段，接下來壽險預計明年1月1日完成合併。

吳東亮表示，政府正全力推動亞洲資產管理中心，資本市場國際化政策，留財引資的方向非常明確，台新投信合併後，資產規模達5300億元，擠進市場前10名，接下來不止要變大，還要變得更強壯。

台新投信同步召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長，賴昭吟在台新新光金控服務逾30年，以紮實的財務能力及穩健領導風格著稱，專業涵養備受金融圈推崇。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。

台新投信副董事長林尚愷表示，二家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路佈局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾新臺幣1,600億元，連續七年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

合併後台新投信產品線將更完整，包括：台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)、新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金(00867B)等破百億的投資級債券ETF。另外，台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)及新光美國電力基建息收ETF基金(009805)也受市場投資者青睞。此外，今年也將推出二檔主動式ETF，持續挖掘市場最新投資機會，幫助客戶財富增值，成為投資人最值得信賴的理財好伙伴。