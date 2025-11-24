台新新光投信24日完成合併 吳東亮：有信心規模躋身兆元級

台新投信、新光投信24日完成合併，中為台新新光金控董事長吳東亮。（圖／李蕙璇攝）

台新新光金（2887）旗下子公司台新投信與新光投信於今（24日）正式完成合併，董事會推選賴昭吟擔任董事長；董事長吳東亮表示，政府正在推動亞洲資產中心，讓台灣資產管理業者看到更大的前景，合併後台新投信資產規模達到5300億元，躍升市場第九名，台新投信不僅變大也會變成更強大，有信心成立兆元級的公司，引領市場站在世界舞台。

吳東亮表示，台新新光金控於2025年7月24日合併後，包括人壽、證券、銀行、投信等按照進度進行合併，今天是投信打頭陣率先完成合併，代表進入多引擎發展階段，看來投信同仁對於市場合併任務的速度也很快。接下來，台新人壽與新光人壽也將於2026年1月1日完成合併。

廣告 廣告

證券部分則預計在2026年4月完成合併，銀行則是在預計2026年年底前完成合併。

台新投信董事長賴昭吟表示，成為一家兆元級投信公司不成問題，雖是有挑戰，但是我們有信心。接下來要做三件事項，首先是持續延攬優秀人才，其次是順應市場潮流積極設計多元性的產品，提供廣大投資人，不管市場發生多大變化有足夠產品選擇，第三點是積極爭取全權委託的業務，長期的努路加上金控集團資源挹注，相信有更多機會加速此項業務成長。

合併後台新投信產品線將更完整，包括：台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）、新光15年期（以上）A-BBB美元電信債券ETF基金（00867B）等破百億的投資級債券ETF。

另外，台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）及新光美國電力基建息收ETF基金（009805也受市場投資者青睞。此外，今年也將推出二檔主動式ETF。

台新投信副董事長林尚愷表示，二家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路佈局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾新臺幣1,600億元，連續七年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

都更卡在整合？產官學齊推「整合人制度」 加速500萬老宅待更新

穎精密營收大躍進 喜迎車用電子大單2027年放量

建商總座坦言「房市非常黯淡」 明年迎選舉預期Q1有轉機