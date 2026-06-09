台新新光整併再跨一步！台新投顧將合併元富投顧 換股比例揭曉

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台新投顧副董事長李鎮宇指出，台新投顧與元富投顧今（9）日稍早雙方召開董事會決議通過合併，以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，合併後名稱維持為「台新證券投資顧問股份有限公司」。 圖：證交所直播畫面

[Newtalk新聞] 台新新光金控（2887）今（9）日下午於證交所召開重訊記者會，宣布金控旗下台新投顧與元富投顧分別決議通過二家公司之合併案。會後，由台新新光金控首席經濟學家兼台新投顧副董事長李鎮宇出席說明重大決議。

李鎮宇表示，台新投顧與元富投顧今日稍早分別召開董事會，決議通過二家公司之合併案。合併後以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。這樁合併案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股 0.943441 股，換發元富投顧普通股 1 股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

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李鎮宇指出，台新投顧及元富投顧合併後，將加速整合研究資源、人才與後勤系統，提升整體營運效能；對於業務運作將根據國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷等進行專業領域分工，降低重複成本，擴大投研覆蓋範圍與服務量能，為客戶、金控及金控各子公司提供更專業、即時且多元的投資顧問服務，發揮合併綜效。

台新新光金控加快整併腳步，今年 4 月 6 日，台新證券與元富證券正式合併，躍升全台第四大券商；本月 4 日，台新銀行、新光銀行於分別召開董事會（代行股東會），決議通過以換股方式辦理合併，預計台新銀行以每 0.9505 股普通股換新光銀行普通股 1 股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

如今，雙方再跨出新的一步，投顧子公司決議通過合併案。李鎮宇表示，台新投顧秉持「人才培育、研究品質、績效創新、品牌行銷」的經營理念，將持續深化研究廣度及深度，目標成為「金控投資大腦」。同時，將持續強化內部控制、法令遵循及永續經營，持續為客戶、股東與社會創造更高價值，開啟投顧事業嶄新格局。

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