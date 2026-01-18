台新新光旺年會 1.8萬員工同歡

台新新光金控17日舉辦旺年會，這是台新金控與新光金控合併後首場旺年會活動，席開1800多桌，來自全台各地及海外據點逾18000名員工共同參與，規模歷年新高。台新新光金控特別邀請金曲獎「最佳演唱組合獎」的動力火車開唱，並祭出2500萬元摸彩總獎金，中獎率高達7成以上，現場氣氛嗨到最高點。

台新新光金控董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席，先後到4樓及1樓的活動會場向同仁致意，受到員工熱情簇擁。吳東亮特別感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁在新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。

吳東亮表示，台新新光金控去年7月24日完成合併，成為國內第四大金控，旗下投信、人壽子公司陸續完成合併，證券與期貨則已取得主管機關的合併核准函，114年金控全年獲利創下歷史新高，這是同仁努力的共同成就。

台新新光金控旺年會參與人數創高，除邀請動力火車帶來精彩演唱，戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女也熱力演出，動感十足的舞蹈掀起陣陣歡呼。旺年會亦展現台新新光重視企業文化與社會責任的一面，由員工組成表演聯隊演出，呈現高度凝聚力。

此次還邀請由新光人壽主辦逾20年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍到場表演，這些仍在求學階段的年輕舞者，兼顧課業之餘投入結合排舞、霹靂舞的競技中嶄露頭角，在旺年會舞台上展現融合節奏與力量的精湛舞技。

台新新光金控支持多元文化並鼓勵年輕世代發揮創新，將企業社會責任的推動與集團內部活動做了完美的聯結。旺年會的壓軸則是由吳東亮與夫人彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額達新台幣300萬元，讓現場驚喜連連，為「2026台新新光金控旺年會」畫下美好句點。