台新新光浪漫點燈！同步開跑聖誕優惠 超過40品牌刷卡有好康

財經中心／師瑞德報導

2025年「台新新光金控聖誕祭」12月5日盛大開跑，仁愛圓環總部大樓前打造15公尺高夢幻主樹，結合會動的星星與麋鹿、定時飄雪的互動裝置、璀璨光廊與摩天輪聖誕大道，吸引路人駐足拍照。點燈同步串聯40家品牌推出聖誕限定優惠，民眾完成指定任務還可獲得台新POINTS點數與限量禮品，為年末節慶注入浪漫與歡樂。（圖／台新新光提供）

2025年進入尾聲，歲末的台北街頭逐漸瀰漫節慶氣息。台新金控與新光金控在合併後的首個聖誕節，即將於12月5日共同啟動一年一度的「台新新光金控聖誕祭」，以「攜手同新 開創新局」為主題，不僅點亮仁愛圓環，更攜手超過40家知名品牌，推出一系列聖誕刷卡優惠與市民互動活動，為市中心注入溫馨浪漫的歲末氛圍。

點燈打造童話級雪景 主樹飄雪、摩天輪轉動

今年聖誕祭，將於12月5日下午5時在台新新光金控仁愛圓環總部舉行點燈儀式，屆時現場將以15公尺高的巨型主樹為中心，結合金色摩天輪、聖誕金馬、大型水晶球與互動裝置，營造童話般的夢幻聖誕國度。更令人驚喜的是，今年首度推出「會下雪的聖誕樹」，每半小時定時飄雪，配合樹上星星與麋鹿隨音樂律動、摩天輪與拱門同步閃耀，預料將成為台北年底最受歡迎的拍照打卡熱點之一。

廣告 廣告

台新新光表示，今年的聖誕裝飾融合了動態機械元素與聲光互動科技，從總部主門的巨型蝴蝶結與活動聖誕樹開始延伸至敦南分行旁的光廊與主題摩天輪，整體光影設計貫穿仁愛圓環，呈現一條溫暖繽紛的「聖誕大道」。

唯一金融業者進駐信義商圈燈飾 六座空橋打造金色聖誕隧道

除了仁愛圓環，台新新光金控也再次受邀參與北市府主辦的「繽紛耶誕玩台北」活動，成為信義計畫區唯一參與佈置的金融業者。今年延續去年佳評如潮的空橋燈飾企劃，重新打造六座金光閃耀的空橋聖誕隧道，吸引市民在信義區夜色中浪漫漫步，沉浸節慶氛圍。

串聯超過40家品牌 聖誕刷卡優惠熱烈展開

為呼應聖誕點燈與節慶活動，自12月5日起至明年3月1日止，台新銀行與新光銀行聯合推出「聖誕限定刷卡優惠活動」，攜手全家便利商店、新光三越、雄獅旅遊、Uber Eats、王品與瓦城集團等超過40個品牌，提供卡友各式好康，活動詳情可參閱「Richart Life App」https://www.richart.tw優惠券專區與台新官網。

例如：

全家便利商店：刷卡不限金額贈送霜淇淋乙份（限量5,000份）

新光三越信義新天地：消費滿額贈「療癒造型卡套」（限量400份）

Uber Eats：新戶享兩次5折優惠，Uber One會員試用2個月

雄獅旅遊：訂房滿3,000元折抵300元（限量100份）

王品集團藝奇、享鴨：刷卡享套餐贈送價值逾300元的精緻菜色

瓦城泰國料理：平日用餐滿2,000現折250元、累積最高100點會員點數

此外，民眾於活動現場完成指定任務，還有機會獲得台新POINTS點數與限量好禮，活動設計不僅刺激消費，也增添互動樂趣。

攜手合併後的首次大型活動 展現台新新光團結氣勢

「攜手同新 開創新局」不僅是今年聖誕祭的主題，更象徵著台新與新光金控完成合併後，首次對外展現協同合作的具體成果。透過一系列跨部門整合、整合金融優惠與視覺展演，向大眾傳遞企業一體、服務再升級的訊息。台新新光表示，未來也將延續雙品牌整合優勢，深化金融創新服務、擴大回饋機制，為客戶創造更豐富的金融生活體驗。

更多三立新聞網報導

快來報名！穩定幣論壇登場 貿協揭示企業必修新課題

謝金河大爆料！台股憑什麼衝3萬點？秘密藏在沈榮津「那碗滷肉飯」

開盤／一開盤就開噴！漲逾240點 中小型股更敢飆！

LINE Pay Money來了！3步驟輕鬆升級「免重綁卡」 下午3點開搶優惠！

