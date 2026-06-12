「台新新光獅」職棒隊有譜？吳東亮：持續評估

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是否成立職棒球隊？台新新光金控董事長吳東亮回應，我們確實有很認真地在評估，但目前還沒有明確的時間表。圖為台新新光董事長吳東亮(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控今天(12日)召開股東常會，會上有小股東提議，台新新光不要只是贊助味全龍，應該要自己成立棒球隊，球隊可以直接「台新新光獅」，並且也能紀念新光集團創辦人吳火獅；對此，台新新光金控董事長吳東亮首度鬆口回應，他直言，內部有再談，還需要時間，我們確實有很認真地在評估，也持續在討論，但目前還沒有明確的時間表。

針對各大金控相繼投資職棒，台新新光是否也要成立棒球隊？吳東亮今天表示，台新新光集團長期支持國內棒球運動，與味全龍合作多年，雙方關係良好。集團確實持續評估職棒相關參與機會，但目前沒有明確時程，也沒有收購球隊的規劃，「這會是中長期的規劃」。

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吳東亮直言，近年新光人壽贊助味全龍隊做得很好，兩周前還舉辦新光日活動，更邀請英國大使開球。台新新光金目前與味全龍隊合作很好、很愉快，已經贊助多年，雙方維持很好的關係，後續會持續評估可能性，成立職棒隊伍是中長期的規劃，但股東有期待可以了解。

吳東亮表示，棒球是我們的國球，不過，這涉及到成本必須要好好算一下，因為經營職籃成本費用跟職棒完全不一樣，台新新光金合併後平台變大、績效持續往前走，後續可考慮，「我們有在檢討，但事情一步一步來」。

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