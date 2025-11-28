台新新光金前三季賺226億元 新壽ICS不排除拉高至150%以上 暫無增資規劃

台新新光金控28日舉行第三季線上法人說明會，整體營運持續穩健。（圖片來源／台新新光金控提供）

台新新光金（2887）今日股價表現走弱，終場收在每股 18.05 元，下跌 0.6 元、跌幅約 3.22％，成交量約 12.9 萬張，較前一交易日明顯放大，其中外資更賣超逾5.4萬張，使台新新光金位居三大法人單日賣超個股第一名，似乎預告資本市場不看好下午的法說會。

台新新光金控今（28）日下午舉行第三季線上法人說明會，管理階層針對合併後金控整體獲利表現、股利政策，以及外界高度關注的新光人壽資本適足與子公司合併進度，對外說明。

總經理林維俊表示，在金控前三季獲利穩健成長下，明年股利政策仍將以現金股利為主，發放金額可望優於今年；同時，隨保險業新制資本適足率（ICS）即將全面上路，新光人壽明年 ICS 水準至少從125%起跳，並不排除進一步拉高至150%以上，強調即便在新制下，「五年內攤還超借部分沒有問題」，目前也並無增資計畫。

金控前三季獲利226億元、EPS1.3元，股利有望超過去年水準

合併台新新光金控今（114）年前三季稅後淨利226億元，每股淨值為16.47元，每股稅後盈餘1.3元，年化股東權益報酬率（ROE）為9.35%。

銀行子公司營運表現而言，台新銀行前三季淨利息收入為245億元，較去年同期成長11.7%，本季度淨利息收益率(NIM)為1.34%，較前一季提升5基點(bps)，總放款達1.9兆元，較去年同期成長9.9%，淨手續費收入為129億元，亦較去年同期成長16.4%，主因為財富管理及信用卡淨手續費收入成長穩健，稅後淨利155億元，較去年同期成長10.8%。

若加計新光銀行7月24日到9月30日之稅後淨利，台新銀行及新光銀行合計獲利為175億元。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.15%及819.4%；新光銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1062.4%。

在證券子公司方面，台新證券稅後淨利達15億元，台新證券及元富證券合併獲利為28億元，其中也包含元富證券7月24日到9月30日之稅後淨利。台新證券及元富證券合併後的市場排名在經紀業務上升至第4名，在股票承銷上升至第1名。

今年分配去年度盈餘為現金股利0.9元，針對股民關注的明年股利政策，林維俊透露，還是僅以派發現金股利為主，同時因為今年獲利狀況還不錯，金額應該會比今年更好。

但他也強調，股利政策仍待董事會通過，經營團隊將考量今年全年獲利狀況跟同業鼓勵狀況，並交由董事會決議、通過有競爭力的股利政策，跟所有股東分享經營成果。

新光人壽ICS至少125%起跳，暫無增資計畫

在人壽子公司方面，台新人壽前三季稅後淨利為16億元，台新人壽及新光人壽合併獲利為26億元，其中含新光人壽7月24日到9月30日之稅後淨利。

新光人壽初年度保費較去年同期成長26%，達460億元，市佔率為6.2%；新契約CSM（合約服務邊際）大幅成長，較去年同期成長113%，達478億元；新光人壽販售之外幣保單有助降低避險成本及資產負債匹配，前三季外幣保單銷售較去年同期成長46%達290億元，佔初年度保費比重63%。

針對新光人壽明年在新制保險資本適足率制度（ICS）下將申請落在哪一個水準，以及市場關注是否需要再啟動增資。

林維俊表示，預期新光人壽明年的 ICS 比率「至少會從125％起跳」，不排除將水準拉高至150％以上。

林維俊指出，關鍵變數在於保險局即將公布的相關辦法，特別是對於資本性質借款中「超借」部分的攤還年限，過去超出門檻的借款額度，通常可以拉長至15年分期攤還，但新制規劃要求超過125％以上的那一段，需在5年內完成攤還，「借得越多，前五年要還得越多」，因此公司正審慎評估最終要動用多少額度。

不過，他強調，不論最後選擇哪一個水準，「五年內攤還超借部分一點問題都沒有」；至於是否啟動增資，以因應新制資本需求或拉高 ICS 水準，林維俊明確表示，目前無論是發行普通股或特別股，「都沒有增資計畫」

銀行合併仍以115年底為目標

台新新光金控旗下子公司陸續進行合併，台新投信與新光投信已於11月24日率先完成合併，合併後資產規模達5,300億元，躍升市場第九大投信；此外，金管會也在11月25日核准通過台新人壽與新光人壽合併及更名案，合併基準日訂於115年1月1日，合併後更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

傳銀行合併將延期至2027年（116），林維俊回應，合併最重要前提條件即是 IT系統都要百分百、多次測試都沒問題才會上線，在此前提之下能快會盡量快，但因為兩方銀行系統都很複雜，目前仍希望在明（115）年底前完成合併為目標。

