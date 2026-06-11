台新新光金前5月獲利年增432％！稅後EPS自結1.36元 創歷史新高

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台新新光金5月自結稅後淨利60.3億元，較去年同期成長977%，累計前5月稅後淨利348.8億元，年成長432%，每股稅後淨利(EPS)為1.36元，創歷史新高。

各子公司獲利概述如下：

●台新銀行 5月稅後淨利20.1億元，累計前5月稅後淨利100.9億元，年增22%，獲利續創歷年同期新高。

受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長。

截至5月底逾放比0.13%，備抵呆帳覆蓋率928%。

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●新光銀行 5月稅後淨利7.6億元，累計前5月稅後淨利38.1億元，獲利續創歷年同期新高。

累計淨手續費收入較去年同期成長29%，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。

5月底逾放比0.13%，備抵呆帳覆蓋率993%。

●新光人壽 5月合併稅後淨利24.6億元，累計前5月稅後淨利176.4億元。

在CSM（合約服務邊際，亦即保險合約的未來利潤）獲利效益的穩定釋放與經常性投資收益的雙重護航下，營運維持穩健擴張。未來仍以提高經常性收益為核心目標，並深化資產負債匹配與資金調度彈性。

鑑於5月大盤持續走升，適時實現OCI股票資本利得，持續貢獻未分配盈餘。保險業務動能仍維持強勁，1～5月FYP達565億，年成長53%。

●台新證券 5月稅後淨利11.6億元，合併元富證券今年1月1日～4月5日獲利則累計稅後淨利達63.2億元，創歷年同期新高，主因是自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分及評價利益增加，與經紀手續費收入增加。

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