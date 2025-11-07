台新新光金參加金融博覽會 展示AI防詐、AR理財遊戲

財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導

今年有許多金融業者都來參加「台北國際金融博覽會」，像是台新新光金控，在合併後展現新面貌，現場展示金融科技的應用成果。例如，ATM設有AI防詐功能，一旦鏡頭偵測道潛在風險，螢幕就會跳出警示，另外，利用AR互動遊戲，讓民眾學習退休理財觀念。

味全啦啦隊熱情應援，為活動揭開序幕，2025台北國際金融博覽會在世貿一館登場，合併後的台新新光金控也來參展，以"未來金融城市"為主軸，展現金融與科技的創新應用。

台新新光金總經理林維俊：「各個子公司都把他們在，金融和科技方面的結合，把它在這邊做一個展示，希望給所有的客戶，能夠來到台新新光金控，就能夠得到一站式的服務。」





台新新光金控以未來金融城市為主軸。（圖／民視新聞）





今年金融博覽會一大重點，就是防詐，尤其詐騙手法日新月異，金融是守護民眾錢財的重要防線。像是AMT設有鏡頭，只要民眾拿著手機靠近耳朵，利用AI智能偵測，判斷可能是潛在風險的情境時，ATM螢幕就會跳出警示文字，提前防範。

台新新光金總經理林維俊：「詐騙的樣態日新月異，有人在旁邊指導你，或者是你是跟著手機，在操作這個ATM，智能的判別，也會覺得這是有風險的，他就會適當的來提出，關懷我們的客戶。」





台新新光金控ATM有AI防詐警示。（圖／民視新聞）





現在民眾關注的另一焦點，還有退休理財。民眾只要戴上AR眼鏡，透過沉浸式體驗和互動遊戲，用輕鬆的方式，想像未來的退休生活，如何規劃資產。

台新新光金控數位科技長張慎：「2023到2024年開始建置，利用AI的技術，專門設計這樣的一個遊戲，利用AR的技術，對國人進行正確的，退休理財這個理念的教育。」

展覽的第一天，金管會主委彭金隆也來到展區互動，關心金融服務的成果展現。業者整合銀行、保險、證券等業務，希望為台灣打造更方便的智慧金融生活圈。

