台新新光金召開重訊記者會！說明董事會重大決議
台灣證券交易所公告，台新新光金（2887）今（9）日16時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會。
今天記者會由台新新光金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇主持，說明董事會重大決議。
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