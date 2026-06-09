台新新光金召開重訊記者會！說明董事會重大決議

【記者林秭渝／台北報導】南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋於7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因用中文採訪，被以為是中國媒體，多次遭受現場抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂解釋自己來自台灣。現場民眾得知是台灣媒體後，不只有人幫忙在她與攝影記者王耕晨身上張貼「台灣媒體採訪中」的韓文告示，更有抗議民眾在聚集時大聲唸出鏡新聞報導內容，獲得現場民眾鼓掌，甚至鏡新聞前往韓國採訪也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。

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