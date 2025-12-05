台新新光金合併後首次點燈 吳東亮：攜手同「新」、歡慶新局

台新新光金控今（5）日傍晚在台北市仁愛路圓環總部大樓舉辦耶誕點燈活動，董事長吳東亮致詞時表示，今年特別有意義，為台新金控與新光金控合併後首次耶誕點燈，「我們以攜手同新、歡慶新局做為主題來做燈飾的設計，象徵合併之後一起向前走。」

吳東亮說，台新新光金打造打造一棵全新的聖誕樹，每30分鐘就會飄下浪漫雪花，樹上的麋鹿和星星也會一起動起來，加上旋轉的摩天輪和互動走廊，整個現場超級夢幻，請大家別忘記拍照打卡。台北車站對面的新光人壽摩天大樓也布置聖誕樹和旋轉木馬，讓台北東區與西區一起亮起來，充滿聖誕的味道。

台新新光金控新聞稿也提到，今年的聖誕樹高達15公尺，每30分鐘定時飄下浪漫雪花，搭配會轉動的聖誕摩天輪與璀璨光廊，營造冬日限定的佳節氛圍，民眾可在「下雪聖誕樹」前拍照打卡，感受飄雪與燈光交織的溫馨聖誕。除了仁愛圓環外，台北車站對面的新光人壽摩天大樓前也設置一棵15公尺高、同樣會下雪的聖誕樹，搭配繽紛聖誕裝置妝點，成為北車周遭夜色中最閃耀的焦點。

今天的點燈活動由仁愛國小弦樂團在現場演奏聖誕樂章，台新戰神啦啦隊 (Taishin Wonders)穿插的熱力演出也將活動氣氛推向高潮，此外，台新新光金控今年特別推出「關懷台灣之小農市集」，邀集長期支持合作的中寮蜂農及葡萄果農共同參與，推廣在地友善耕作理念，讓活動不僅充滿歡樂，更傳遞溫暖與關懷。

台新新光金控5日舉辦合併後首次聖誕點燈儀式，集團高階主管與台新戰神成員及啦啦隊合影。（台新新光金控提供）

在活動現場，台新新光金子公司台新銀行與新光銀行整合資源，擴大串聯超過40家涵蓋各領域的人氣品牌與合作商戶，推出「限定聖誕專屬優惠」及「點亮我們的城市」活動。民眾完成指定任務即有機會獲得台新銀行祭出的台新POINTS，可在「Richart Life App」購物，民眾也可填寫問卷抽大獎，透過線上線下都能同享喜悅。

台新新光金熱情歡迎民眾到仁愛圓環總部大樓與新光人壽摩天大樓感受每30分鐘下雪的浪漫時刻，同時欣賞美麗的聖誕燈景，還可領取多項優惠。

台新新光金今年也延續參與台北市政府「繽紛耶誕玩台北」活動，在信義商圈松智路、松壽路及香堤大道空橋以全新風格打造璀璨的聖誕燈飾隧道，讓信義商圈處處洋溢節慶歡樂氣息。

