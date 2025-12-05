台新新光金合併首次誕點燈！ 吳東亮：重返榮耀

台新新光金



台新新光金合併舉辦聖誕節點燈！台新新光金董事長吳東亮表示，今年新光人壽摩天大樓同步設置聖誕樹，首次點亮台北東區西區聖誕樹「要藉著新佈置的燈飾所點亮的新光向大家傳遞誠摯的祝福」，點亮新光這幾個字也意味著要合併後的台新新光金控重返榮耀。

今年台新新光金控在台北市仁愛圓環打造全新升級的冬季繽紛聖誕，高達15公尺的聖誕樹每30分鐘定時飄下浪漫雪花，搭配會轉動的聖誕摩天輪與璀璨光廊，營造冬日限定的佳節氛圍，民眾可在「下雪聖誕樹」前拍照打卡，感受飄雪與燈光交織的溫馨聖誕。除了仁愛圓環外，台北車站對面的新光人壽摩天大樓前也設置一棵15公尺高、同樣會下雪的聖誕樹，搭配繽紛聖誕裝置妝點，成為北車週遭夜色中最閃耀的焦點。台新新光金控同時在金控總部及人壽子公司總部前裝置溫馨的聖誕造景，不僅象徵延續多年傳統，更代表集團將邁向嶄新里程碑。

廣告

今天的點燈活動由仁愛國小弦樂團在現場演奏聖誕樂章，台新戰神啦啦隊 (Taishin Wonders) 穿插的熱力演出也將活動氣氛推向高潮，此外，台新新光金控今年特別推出「關懷台灣之小農市集」，邀集長期支持合作的中寮蜂農及葡萄果農共同參與，推廣在地友善耕作理念，讓活動不僅充滿歡樂，更傳遞溫暖與關懷。

在活動現場，台新新光金子公司台新銀行與新光銀行整合資源，擴大串聯超過40家涵蓋各領域的人氣品牌與合作商戶，推出「限定聖誕專屬優惠」及「點亮我們的城市」活動。民眾完成指定任務即有機會獲得台新銀行祭出的台新POINTS，可在「Richart Life APP」購物，此外，民眾也可填寫問卷抽大獎，透過線上線下都能同享喜悅。

台新新光金控熱情歡迎民眾到仁愛圓環總部大樓與新光人壽摩天大樓感受每30分鐘下雪的浪漫時刻，同時欣賞美麗的聖誕燈景，還可領取多項優惠。此外，今年台新新光金控也延續參與台北市政府「繽紛耶誕玩台北」活動，在信義商圈松智路、松壽路及香堤大道空橋以全新風格打造璀璨的聖誕燈飾隧道，讓信義商圈處處洋溢節慶歡樂氣息。迎接歲末溫馨聖誕，台新新光金控認真陪伴民眾過佳節！

