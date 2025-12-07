台新新光金同新點燈 下雪聖誕樹傳遞祝福

街頭耶誕氣氛越來越濃，在台北市仁愛圓環旁更是璀璨輝煌。台新新光金控打造繽紛「聖誕祭」盛景，以「攜手同新、歡慶新局」為主題，不僅傳達誠摯的祝福，更慶賀台新金控與新光金控的合併，同時串聯超過40家商戶祭出「聖誕祭」優惠，與民眾同享集團的喜悅。

台新新光金控上週五(12/5)在仁愛圓環旁的總部大樓，舉辦聖誕點燈儀式，正式開啟2025年「聖誕祭」，這是台新金控與新光金控合併後首次的聖誕節活動，主題為「攜手同新、歡慶新局」，由董事長吳東亮親臨主持點燈，矗立起高達15公尺的聖誕樹，為台北市的街景營造溫馨的場景。

今(2025)年台新新光「聖誕祭」點燈活動，由仁愛國小弦樂團現場演奏聖誕樂章，台新戰神啦啦隊(Taishin Wonders)熱力演出為活動推向高潮，並邀集長期支持合作的中寮蜂農及葡萄果農共同參與，推廣在地友善耕作理念。吳東亮致詞時特別表示，「點亮新光傳遞誠摯的祝福」。意味合併後將重返榮耀。

而高達15公尺的聖誕樹，每30分鐘定時飄下浪漫雪花，搭配轉動的聖誕摩天輪與璀璨光廊，營造冬日限定的佳節氛圍，吸引民眾紛紛在「下雪聖誕樹」前拍照打卡，感受飄雪與燈光交織的溫馨聖誕。

同時，在台北車站對面的新光人壽摩天大樓前，也設置15公尺高、同樣會下雪的聖誕樹，成為北車商圈最閃耀的焦點。另外，台新新光金控依循多年的傳統，在人壽子公司總部前裝置聖誕造景，祝賀集團邁向嶄新里程碑。

台新銀行與新光銀行攜手集結逾40家人氣品牌及商家，共同推出「聖誕限定」優惠，即日起至明(2026)年3月1日前，在新光三越、全家便利商店、雄獅旅遊、Uber Eats、藝奇日式料理、享鴨烤鴨與中華料理及瓦城泰國料理，都有專屬好康。而民眾完成指定任務更可獲得台新POINTS，能在「Richart Life APP」折抵消費。

台新新光金控還與台北市政府合作，共同打造「繽紛耶誕玩台北」活動，在信義商圈松智路、松壽路及香堤大道空橋，設置全新風格的聖誕燈飾隧道，帶給信義商圈滿滿的節慶歡樂氣息，也展現台新新光金控的經營願景。

台新新光金2025聖誕祭商戶優惠，如下表：

