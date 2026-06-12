台新新光金吳東亮主持股東會談展望 特別股除息交易日出爐

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台新新光金控今天召開股東常會，董事長吳東亮致詞時特別感謝全體股東長期支持與信任，並強調將持續朝最具國際視野與競爭力的金融集團邁進。股東會後，也宣布了特別股的除息交易日為7月1日，發放日為7月23日。

要配息的包括戊種特別股現金股利、己種特別現金股利、庚種特別股現金股利、辛種特別股現金股利。

吳東亮表示，在全體股東支持及全體員工共同努力下，台新新光金控114年度營運表現亮眼，全年稅後淨利374億元，每股稅後盈餘1.91元，並擬配發現金股利1元及股票股利0.1元，合計1.1元回饋股東。

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吳東亮也說明核心子公司獲利表現穩健，包括銀行子公司稅後淨利合計253億元，還有人壽子公司的 77億元，以及證券子公司的48億元。

對於今（115）年展望，吳東亮特別與股東分享台新新光金第一季稅後淨利210億元、年增345%，創下歷史新高，並重申儘管全球仍面臨地緣政治、關稅與能源價格波動等不確定因素，台新新光金將以審慎的態度持續強化整體競爭力並努力提升整併效益，積極擴大市場版圖。

股東會上，有股東建議台新新光金經營職棒球隊，爭取年輕族群。吳東亮受訪時回應，有談過這件事，不過，經營職籃與職棒隊的成本不同，還需要時間，中長期規劃，好好計算成長，但會朝這方向來走。

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