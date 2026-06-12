台新新光金子公司業績齊揚！林維俊曝亮眼成績單：看好前景「1+1大於2」

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財經中心／王文承報導

台新新光金控（2887）今（12）日召開股東常會，總經理林維俊表示， 隨著台新金與新光金完成合併，台新新光金將邁入全新發展階段，未來將持續提升營運效率與獲利能力，為股東及客戶創造更高價值。（圖／記王文承攝影）

台新新光金控（2887）今（12）日召開股東常會，總經理林維俊表示，隨著台新金與新光金完成合併，台新新光金將邁入全新發展階段，未來將持續提升營運效率與獲利能力，為股東及客戶創造更高價值。他指出，經營團隊將持續落實誠信、承諾、創新及合作的核心價值，充分發揮整合綜效，力拚實現「1加1大於2」的經營效益，進一步提升股東權益與企業競爭力。

林維俊曝台新新光金版圖成績單：看好前景



林維俊指出，銀行業務方面，旗下台新銀行與新光銀行在個人金融、法人金融、財富管理及數位金融等領域皆維持穩健成長。其中，台新銀行2025年稅後淨利達214億元，年增16%；總存款達2.5兆元，年增5.9%；總放款達1.8兆元，年增8.5%。資產品質維持良好，逾放比僅0.14%，呆帳覆蓋率達893%。

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新光銀行方面，2025年稅後淨利為60億元，總存款達1.2兆元，年增5.2%；總放款達0.9兆元，年增4.9%。逾放比為0.12%，呆帳覆蓋率高達1051%，資產品質同樣維持穩健。

林維俊指出，未來經營團隊也將持續落實誠信、承諾、創新及合作的核心價值，在既有穩固基礎上充分發揮整合綜效，實現「1加1大於2」的經營成果，回報股東長期支持與信任。（圖／記者王文承攝影）

在人壽保險業務方面，因應IFRS 17及台灣ICS新制接軌，台新人壽與新光人壽均以累積新契約服務邊際（CSM）、提升長期價值作為重要經營目標。

台新人壽2025年總保費收入達752億元，較去年大幅成長59.2%；初年度保費收入467億元，新契約CSM達157億元。新光人壽總保費收入達1876億元，初年度保費收入593億元，新契約CSM達647億元。

證券業務方面，台新證券及元富證券持續深耕資本市場，分別於承銷及經紀業務領域維持市場領先地位。台新證券2025年稅後淨利25億元，累計經紀市占率2.21%，全年主辦承銷案件37件，排名市場第一。元富證券稅後淨利21億元，累計經紀市占率2.93%，自營業務規模持續擴大。

投信業務方面，台新投信已於2025年11月24日與新光投信完成合併，合併後全年稅後淨利達4億元，公私募基金及全權委託資產管理規模合計達5412億元，較合併前增加694億元。

林維俊表示，公司除了致力於金融創新與業務發展外，也同步強化風險管理機制，在銀行、保險、證券及投信等各項業務領域均有亮眼表現。去年在數位金融、財富管理、金融科技及永續發展等領域，共獲得國內外專業機構頒發217項獎項肯定。

展望未來，林維俊指出，台新新光金將持續秉持主管機關政策方向，掌握金融產業升級與國際化發展契機，並深化ESG治理，將永續理念內化為營運決策核心。同時，經營團隊也將持續落實誠信、承諾、創新及合作的核心價值，在既有穩固基礎上充分發揮整合綜效，實現「1加1大於2」的經營成果，回報股東長期支持與信任。

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