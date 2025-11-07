台新新光金展現3大亮點 從AI防詐到AR退休體驗

進入數位科技時代，人們的生活型態正悄然改變。台北國際金融博覽會於今(7)日開幕，各大金融機構皆展現科技實力，其中台新新光金控以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸，規畫3大展區、3大亮點，吸引眾多消費者參觀，成為展會中備受矚目的焦點。

「2025台北國際金融博覽會」自11月7日起連續3天於台北世貿一館盛大開展，台新新光金控由Dragon Beauties味全龍啦啦隊熱力演出，揭開展區序幕。主打「金融防詐」、「退休理財」及「永續金融」3大展區，並結合AI、AR與互動體驗，形成3大亮點，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

第1大亮點為以AR體驗「退休理財」：「退休理財展區」配置AR(擴增實境)眼鏡，讓參觀者進入虛實整合的理財世界，進行資產配置到答題闖關的多重任務，感受退休生活的多樣可能性。同時，設計「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」互動遊戲，可在遊戲中學習理財，將資產與信託規畫化為實際行動。

第2大亮點「金融防詐」守護財富，「退休理財展區」中還提供「財富守門員–防詐桌遊」，讓民眾在真實案例與趣味遊戲中，識破詐騙伎倆，保護自我的財產安全。「AI智能辨識ATM」可即時偵測操作動態，若發生特定異常情境時，系統會主動以文字或語音提醒，提前預防詐騙風險，展現智慧科技守護資產的應用。

第3大亮點推動「永續金融」，力推「點數金融、綠色消費」。以「台新Point」為核心，展示全新改版與兌點功能，並精選綠生活商城推薦，鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。更主打台新銀行Richart，強調整合開戶、換匯、申貸、證券等服務，實現無須等待的現代智慧金融樣貌。

國際金融博覽會期間，台新新光金控每天下午13點至16點進行「塔臺集會」主舞台活動，包含Kahoot問答挑戰、財智疊疊樂與AI圖破辨真假，帶來知識與娛樂兼具的體驗，加入LINE官方帳號參與數位集章活動，完成任務民眾還能獲得限量小禮物。

