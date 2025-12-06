台新新光金布局全球前進歐美 看明年台灣景氣「冰火二重天」

【記者許麗珍／台北報導】展望明年景氣，台新新光金控總經理林維俊表示樂觀看待，他提醒非人工智慧（AI）相關產業較平淡、有「冰火二重天」狀況。此外合併後將重新調整國際定位，從過去「區域型金融機構」據點幾乎集中亞太，未來規模放大，海外布局從亞太走向全球視角，積極往美國、歐洲等市場前進。

台新新光金控昨晚(5日)舉辦聖誕點燈活動，宣告2025年聖誕祭正式登場，這也是台新金控與新光金控合併後首次進行的聖誕點燈，特別以「攜手同新、歡慶新局」為活動主題。

會後台新新光金控總經理林維俊受訪表示，新新併之後將重新調整國際定位，從過去舊台新時代定位為「區域型金融機構」，據點幾乎集中亞太，併入新光金之後，未來規模將放大，海外布局從亞太走向「全球視角」，積極朝向美國、歐洲等市場前進。

林維俊指出，台新新光金控在全球10個國家都設有據點，現階段最有機會增加的是美國市場，「對美國的研究已相對成熟」，但越南執照申請因「卡了很久」，當地認為台資銀行已太多，雖然各項條件符合，核准仍遲未放行。

行政院主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至7.37%，林維俊表示，這是全世界人人稱羨的成長率，台灣通膨率控制在2%以下，表現非常好，但成長只來自特定產業，其他產業還是比較辛苦一點，他樂觀看待總體經濟表現，提醒須觀察各產業表現狀況；金融業反映台灣經濟整體狀況「應該還OK」。

另外從美國經濟數據看起來，林維俊表示預估今年12月美國聯邦準備理事會（Fed）有降息空間，另外明年下半年相較上半年，可能會有比較多的降息機會，原因包括 明年中聯準會主席鮑爾將卸任，新任聯準會主席應較支持美國總統川普的政策而降息，因此明年下半年降息次數較多。

至於整併進度，林維俊指出，現在完成的是金控與投信整併，接下來銀行、壽險、證券等子公司整合才是真正的「千頭萬緒」，包含組織調整與各項管理辦法須重整。他透露國內銀行分行也已啟動整併，優先處理相距約200公尺的據點，「歡迎所有員工留下來」只是擴大辦公室讓大家坐進來。

台新新光金控昨晚(5日)舉辦聖誕點燈活動，會後台新新光金控總經理林維俊受訪。許麗珍攝

