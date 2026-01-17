台新新光金席開1800桌！合併後首度辦旺年會 員工摸彩總獎金達2500萬

財經中心／余國棟報導

台新新光金控今(17)日舉辦合併後首場旺年會，台新新光金控董事長吳東亮(圖左)及夫人彭雪芬(圖右)一同舉杯與員工同歡。（圖／台新新光金）

去年中才完成合併的台新新光金今(17)日午間，在台北南港展覽館舉辦2026企業旺年會，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年會活動，現場逾一萬八千名員工席開一千八百多桌，台新新光金特別包下南港展覽館1樓及4樓二個樓層的場地同步視訊連線進行活動，規模是歷年來同業的新高。台新新光金董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席，並先後到4樓及1樓的活動會場向同仁致意，進場時受到同仁熱情的簇擁、歡迎，吳東亮致詞時特別感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁在新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。

廣告 廣告

此外，員工摸彩總獎金達新台幣二千五百萬元，中獎率也高達七成以上，並特別邀請金曲獎「最佳演唱組合獎」的實力天團動力火車穿梭二個樓層演唱多首經典名曲，將活動熱鬧氣氛帶到最高點。吳東亮表示，台新新光金控在去年7月24日完成合併，成為國內第四大金控公司，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函。2025年金控全年獲利達373.6億元、EPS1.91元，創下歷史新高。

為了感謝同仁過去一年的辛勞，現場邀請動力火車帶來精彩演唱，點燃全場氣氛; 同時，戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女帶來熱力演出，動感十足的舞蹈掀起陣陣歡呼，讓與會同仁沉浸在歡樂熱鬧的旺年會中，由員工組成表演聯隊登台演出，呈現高度凝聚力與團隊精神。此外，邀請由新光人壽主辦逾20年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍到場表演，這些仍在求學階段的年輕舞者，在旺年會舞台上展現融合節奏與力量的精湛舞技。

台新新光金支持多元文化並鼓勵年輕世代發揮創新，將企業社會責任的推動與集團內部活動做了完美的聯結。旺年會的壓軸則是由吳東亮與夫人彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額達新台幣300萬元讓現場驚喜連連，為「2026台新新光金控旺年會」劃下美好句點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

上櫃營收年增8%卻冷熱不均 建材、綠能下滑這幾類卻狂飆！

第3季轉盈三一東林三箭齊發 拋出2026藍圖！

強制險根本不夠！一場車禍恐賠到破產 這3保命險必備

台股盤前／美股撐不住！台指期跌134點 台股下週開盤偏保守

