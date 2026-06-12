台新新光金成立職棒隊？吳東亮首表態

▲台新新光金今（12）日召開股東會，對於小股東建議成立職棒隊，董事長吳東亮首度透露，內部確實有在討論檢討這件事，但仍須納入中長期規畫及成本考量。（圖／記者顏真真攝）

[NOWNEWS今日新聞] 台新新光金控今（12）日召開股東會，這也是正式合併後首場股東會，由於新光人壽有冠名贊助職棒味全龍隊，有小股東手建議台新新光金直接經營職棒球隊，甚至球隊名就都取好「新光獅」，可以跟中信、富邦金來個職棒金控大戰，股價輸他們沒關係，職棒打贏他們也很好，也可以吸引年輕客群、做行銷。對此，台新新光金董事長吳東亮透露，內部確實有在討論檢討這件事，但仍須納入中長期規畫及成本考量，要一步一步來。

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今日在台新新光金股東會上有小股東發言指出，台新新光金合併後，已是第4大金控，中信金、富邦金都有自己的職棒球隊，他建議台新新光金也可以成立職棒球隊，或是直接把味全龍買下來，不用再冠名贊助，連名字都幫忙想好了「新光獅」，職棒球迷也都很年輕，也有助行銷，若球隊打贏中信、富邦，雖然股價輸他們，至少棒球打贏他們，這樣也很高興，成立職棒隊效益絕對比想像更好。

對此，吳東亮也回應，「我們都有在討論檢討這件事，只是要一步一步來」，養職籃跟職棒費用不同，現在金控合併後績效有往前走，等績效表現更穩定更清楚後，再來考慮這件事，他從小也有打棒球，在國小的時候，只是也要好好計算成本，但可以朝這方向走。

吳東亮在會後受訪時也再次表示，「我們有在談這事情」，只是還需要點時間，需要中長期規畫，還有成本計算。至於是否有訂下獲利目標多少就可執行，他說，沒辦法訂這個目標，坦白講這幾年新光人壽冠名贊助味全龍也做很好。

對於股東建議直接買味全龍，吳東亮也強調，這是股東建議，不能亂講，台新新光金沒這意思，現在合作得很好、很愉快，絕對沒有這個意思。

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