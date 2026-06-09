台新新光金投顧子公司啟動合併 鐵三角浮現、最慢Q4完成

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台新新光金控資深副總暨台新投顧副董事長李鎮宇今（9）日下午於證交所記者會表示，台新投顧與元富投顧今日董事會決議，擬以台新投顧為存續公司、元富投顧為消滅公司，由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，每1股元富投顧普通股換0.943441股台新投顧普通股，將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

台新投顧目前由台新新光金持股約92%，元富投顧則為台新綜合證券100%持有，此案等於是台新新光金的投顧子公司與投顧孫公司合併，公司名稱將維持存續公司之「台新證券投資顧問股份有限公司」不變。

初期股權結構：台新證49%、台新新光金47%、小股東4%

因此案採發行新股、100%換股合併，台新投顧的股權結構將從目前台新新光金持有約92%、數名自然人持有約8%，變成合併以後，台新證券持股約49%、台新新光金持股約47%、數名自然人持股約4%。

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據瞭解，台新新光金長期會將台新證券持有的約49%台新投顧股份，以支付現金的方式買受下來，讓台新投顧成為由母金控單純持有的子公司。

合併後鐵三角：洪素珍、李鎮宇、江浩農

台新投顧目前有3位高層，分別為董事長洪素珍、副董事長李鎮宇、總經理黃文清，元富投顧則是只有1位高層，董事長兼總經理的江浩農。江浩農原本是台新投顧總經理，隨著元富投顧原董座兼總座鄭文賢辭職，江浩農於今年3月10日接任該職缺。

據瞭解，台新新光金已經規劃，合併後的投顧子公司，董事長、副董事長、總經理，分別由洪素珍、李鎮宇、江浩農出任，成為台新投顧的鐵三角，合併基準日保守估計在今年第四季，但也可能一切順利之下提前於第三季登場。

併後新定位：拚當台新新光金智庫

李鎮宇今日於證交所記者會生動形容，台新投顧的目標要成為台新新光金的大腦，「我們是立志成為金控的智庫、金控的腦袋。」

李鎮宇說，兩家投顧合併後將加速整合研究資源、人才與後勤系統，提升整體營運效能；對於業務運作將根據國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷等進行專業領域分工，降低重複成本，擴大投研覆蓋範圍與服務量能，為客戶、金控及金控各子公司提供更專業、即時且多元的投資顧問服務。

整合式路線，第一時間秀專業

他並表示，有別於其他大型民營金控可能有金控首席經濟學家、投顧公司董事長、銀行的投資展望主管，分別由不同人擔任，走分散型路線，台新新光金在投資領域走整合型路線，「我們這邊其實就是一個統合的view（觀點），我們不會有一堆view。」

整合型路線有利於迅速出擊、單一識別，李鎮宇舉例，「像昨天晚上傳說Google下訂單給Intel，準備由Intel在2028年代工生產超過 300 萬顆自研的 AI 加速器（TPU），我們的分析報告晚上九點半左右就出來了」，具體展現台新投顧的專業、效率與能力。

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