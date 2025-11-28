台新新光金控晚間重訊 前10月獲益縮水51.3億元

台新新光金發重訊公告，前10月稅後純益從338億大減51.3億至286.7億元。

台新新光金控昨（27）日晚間公告，因獨立董事建議在取得其他外部專家意見前先以保守方式評估，因此更正今年9月與10月獲利自結數。前10月稅後純益從338億大減51.3億至286.7億元，累計每股稅後純益（EPS）也從1.88元縮水至1.57元。

台新新光金原公告9月稅後純益75億元，更正後為40.9億元，相差34.1億元。原公告前9月稅後純益260.1億元，更正後為226.1億元。10月獲利自結數部分，原公告10月稅後純益78.3億元，更正後為60.7億元，相差17.6億元。原公告前10月稅後純益338億元，更正後為286.7億元。

台新新光金重訊指出，該公司針對子公司新光人壽持有之零息可贖回金融債券進行續後衡量調整，考量該商品特性及參酌新壽過往從未有持有至到期之案例，故依IFRS 9規定計算預期存續期間，並認列於自結損益，前述財務數字當時已諮詢簽證會計師並經其確認適當性。

不過，因獨立董事建議在取得其他外部專家對會計處理方法及預估模型等之意見前先以保守方式評估，故更新今年9月及10月「月營業收入」及「自結損益公告-月申報」原公告之金額，嗣後如需再調整將依規定公告。

重訊於19：55分發出後，隨即通知於今（28）日下午15：00召開線上法說會。

