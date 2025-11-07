台新新光金控2025金融博覽會盛大登場 從AI防詐到AR退休體驗 打造全齡金融生活藍圖

【記者張嘉誠／綜合報導】

金融科技正重新定義人們的未來生活新樣貌，台新新光金控於2025年11月7日至9日盛大參與台北國際金融博覽會，以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸於台北世貿一館登場，展現科技與金融結合的創新應用。台新新光金控此次展區規劃三大主題: 「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

廣告 廣告

圖▲2025台北國際金融博覽會11月7日登場，台新新光金控盛大參展，圖由左至右為台新銀行科技長李正國、台新新光金控科技長張慎、台新新光金控資訊長孫一仕、台新新光金控總經理林維俊、元富證券董事長陳俊宏、新光人壽總經理黃敏義、台新人壽資訊長王銘華。

首大亮點「退休理財」以AR科技打造沉浸式互動體驗

「退休理財展區」讓參與者配戴AR眼鏡進入虛實整合的理財世界，完成從資產配置到答題闖關的多重任務，想像退休生活的多樣可能。展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

2025台北國際金融博覽會11月7日登場，台新新光金控盛大參展，圖由左至右為台新銀行科技長李正國、台新新光金控科技長張慎、台新新光金控資訊長孫一仕、台新新光金控總經理林維俊、元富證券董事長陳俊宏、新光人壽總經理黃敏義、台新人壽資訊長王銘華。

第二大亮點「金融防詐」以「守護財富、識破詐騙」為核心

「退休理財展區」與彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI智能辨識ATM」，當使用者符合特定交易情境時，系統會主動以文字或語音提醒，提前預防詐騙風險，展現智慧科技守護資產的應用。民眾也可親身體驗「聯防機制體驗」與「165防詐挑戰」等觸控互動遊戲。

第三大亮點「永續金融」聚焦「點數金融，推動綠色消費」與「開戶到理財，讓每個人都能成為永續實踐者」兩大主題

以「台新Point」為核心，展示全新改版與兌點功能，並精選綠生活商城策展推薦，鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。台新銀行Richart則以「普惠永續」為核心，從開戶到理財實踐ESG，整合開戶、換匯、申貸、證券等服務，實現無需等待的智慧金融體驗，體現永續、便利與效率兼具的現代金融樣貌。