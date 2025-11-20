台新新光金整併大陸業務！8.5億購新光租賃(蘇州)100%股權

台新新光金控(2887)今（20）日晚間6點46分發布重大訊息，公告旗下子公司台新大安租賃於11月20日董事會通過，將斥資不超過新台幣8.5億元，向關係企業Lion(Samoa)購買新光租賃(蘇州)有限公司100%出資額，此舉為配合金控母公司整併大陸租賃子公司的戰略規劃。

台新新光金控(2887)今（20）日晚間6點46分發布重大訊息。（圖/中央社）

根據公告內容，本次交易標的為新光租賃100%出資額，包含註冊資本金美金3，000萬元及其表彰之股東權益。交易價金為新台幣8.5億元，後續將依新光租賃截至交割基準日前一個月自結財務報表所列公司淨值進行找補，找補後價金以不超過8.5億元為限。

廣告 廣告

台新大安租賃表示，此次收購完成後，將進行轄下兩家大陸租賃子公司的合併作業，包括台新融資租賃(大陸)有限公司與新光租賃。公司強調，大陸租賃子公司合併後將有效整合資源，加速提升獲利能力，同時提升台新大安租賃的資本規模，有助於擴展營運及壯大業務發展，進而提高集團整體收益。

值得注意的是，本次交易屬於關係人交易。Lion(Samoa)的母公司新光金創投為台新新光金控直接持股100%的子公司，而台新大安租賃則為台新新光金控間接持股100%的子公司。Lion(Samoa)原於今年7月24日前非台新大安租賃關係人，因新光金控與台新金控合併成為台新新光金控後，才成為關係人。

信佑聯合會計師事務所會計師林昶佑出具意見指出，本案實質為組織重組，依新光租賃淨值進行交易屬允當、合理。本案已獲得台新大安租賃審計委員會同意，並經董事會全數通過，無董事表示異議。

資金來源方面，台新大安租賃將辦理現金增資支應，若增資款項不足，將以自有資金補足。本案預計交割基準日為2025年3月16日，惟需取得相關主管機關核准後始執行，如無法如期完成，將授權雙方簽約代表人另訂之。

延伸閱讀

民進黨前桃園市議員吳宗憲遭收押！詐領助理費1455萬 移審裁定羈押禁見

政院版財劃法出爐 陳玉珍：菸酒稅回歸金馬是遲了25年的正義

中信銀香港分行發行7筆美元結構債！總額740萬美元