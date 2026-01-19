台新新光金旺年會 吳東亮：去年獲利373.6億、EPS1.91元 創歷史新高

台新新光金旺年會席，董事長吳東亮(後排右四)與夫人彭雪芬(後排左四)一同出席，期勉全體員工攜手同行，共創新局。

台新新光金日前在台北南港展覽館舉辦「2026企業旺年會」，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年會活動，來自全省各地及海外據點同仁共同參與，現場逾一萬八千名員工席開一千八百多桌，規模是歷年來同業新高。董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席，他表示，台新新光金合併後，成為國內第四大金控公司，去年全年獲利達373.6億元、EPS1.91元，創下歷史新高，因此除表達對同仁的感謝與祝福，也期勉大家新的一年攜手同行，共創新局。

吳東亮進一步表示，台新新光金控在去年7月24日完成合併，成為國內第四大金控公司，旗下投信、人壽子公司也陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函。

台新新光金今年旺年會的參與人數創新高，為感謝同仁過去一年的辛勞，餐點由五星級飯店名廚料理美味佳餚，節目內容亦精心規畫，現場邀請動力火車帶來精彩演唱，點燃全場氣氛; 同時，戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女帶來熱力演出，動感十足的舞蹈掀起陣陣歡呼，讓與會同仁沉浸在歡樂熱鬧的旺年會中。旺年會節目安排亦展現台新新光金重視企業文化與社會責任的一面，由員工組成表演聯隊登台演出，呈現高度凝聚力與團隊精神。此外，邀請由新光人壽主辦逾20年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍到場表演，這些仍在求學階段的年輕舞者，兼顧課業之餘投入結合排舞、霹靂舞的競技中嶄露頭角，在旺年會舞台上展現融合節奏與力量的精湛舞技。

台新新光金支持多元文化並鼓勵年輕世代發揮創新，將企業社會責任的推動與集團內部活動做了完美的聯結。旺年會的壓軸則是由吳東亮與夫人彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額達新台幣300萬元讓現場驚喜連連，為「2026台新新光金控旺年會」劃下美好句點。