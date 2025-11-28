台新新光金法說》總座：明年股利高於今年 新壽CSM表現亮眼

台新新光金控今（28）日下午舉行線上法說會，總經理林維俊答覆明年股利政策時表示，明年股利應該就是只派發現金，金額應該會比今年還更好。台新新光金今年全數配發現金股利，金額0.9元，換言之，明年有機會配息1元。

台新新光金今日收在每股18.05元，倘若如預期配發1元現金股利，股息殖利率5.5%，金控股名列前茅。

林維俊答覆股利政策時說：「明年應該就是只派發現金，金額應該會比今年還更好，因為今年的獲利狀況是還不錯的。我們最後還是會要參考全年度的獲利狀況、同業的股利狀況來跟董事會建議，然後由董事會來通過一個有競爭力的股利政策。」

可贖回債部位 6 千億，總攤銷利益不變

台新新光金的子公司新光人壽持有折合新台幣大約6000億元的零息可贖回金融債券，如何計算存續期間來認列攤銷利益？獨董建議先以保守方式評估，故台新新光金昨日公告更正今年9月與10月自結獲利，前10月稅後純益從338億大減51.3億至286.7億元，累計每股稅後純益（EPS）也從1.88元縮水至1.57元。

林維俊說，整個收購價格分攤（PPA）總數不會變，這是固定的，昨日公告只是改用最保守方式計算PPA，只是朝三暮四或朝四暮三的問題。PPA可做為股利分配來源，台新新光金若取得外部專家支持，將在今年年報出爐時一次回沖攤銷利益，原則上沒有打算要更正第三季季報。

新壽前 10 月新契約已有 536 億，明年設高標

我國保險業明年元旦將要接軌兩大國際制度，累計的CSM（合約服務邊際，主要來自死差益與費差益）可貢獻稅前盈餘，因而受到關注。林維俊說，台新人壽與新光人壽明年元旦合併且更名為新光人壽後，累積的CSM會超過2000億元，預估未來每年可釋放到稅前盈餘的攤銷比率應該會在7%左右。

台新新光金控副總陳慧芸簡報時提到，新壽今年前三季新契約CSM為478億元、年增113%，台新人壽前三季新契約CSM為121億元、年增9%；新光人壽資深副總林宜靜也表示，新壽今年新契約CSM目標超過600億元，前10月已達成536億元，明年合併後的新契約CSM目標應該會比今年再高出許多。

接軌後 ICS 目標： 125% ～ 150%

林維俊表示，台新壽與新壽合併後，預期明年新一代清償能力指標ICS會從125%起跳，高一點可能到150%以上，超過125%部分須用較嚴格的5年過渡措施，目前正評估落點在哪裡較好，5年過渡措對新壽來講一點問題都沒有。

外匯價格變動準備金部分，陳慧芸表示，新壽9月底外準金餘額741億元、今年前三季避險成本2.46%，林宜靜補充，新壽目前外準金餘額逾900億元，台新壽有30億元。另外，接軌後人壽子公司的保單利息成本可降至2.5%以下，新壽今年底前並無發行美元債的計畫。

林宜靜表示，新壽接軌時的資產重分類，會把目前採用覆蓋法、擺在FVTPL科目底下的多數股票部位改放在FVOCI；另外，新壽的債券目前大部分放在AC底下，會在保護淨值等考量下，把部分債券從AC改放到FVOCI。

新壽 9 月底未實現損 166 億，主要來自債券 ETF

林宜靜說，新壽今年9月底金融資產未實現損失季減227億至166億元，股票有未實現利益逾200億元，債券的未實現損失則是季減86億元，債券未實現損失大部分來自債券ETF。

媒體問新壽改善資產負債不匹配的策略？林維俊表示，這是多年累積的老問題，無法短期內改善，方式包括：負債面多賣美元保單，資產面把美元投資部位轉為新台幣部位。

林維俊亦提到，台新新光金的銀行子公司整併，因台新銀行與新光銀行的資訊系統複雜，最新規劃為，希望在2026年底前完成合併。換言之，目標從原本規劃明年端午節後延至明年底。

